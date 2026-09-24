F1 | Red Bull: la RB22 snellisce le fiancate e cerca di dimagrire anche con il peso
La squadra di Milton Keynes fa debuttare a Baku un pacchetto di aggiornamento che non è solo aerodinamico: oltre alle pance più strette, cresce il marciapiede laterale. Completamente rivisto il fondo davanti alle ruote posteriori per dare a Verstappen più carico.
Dettaglio tecnico Red Bull RB22
Foto di: AG Photo
Fra i top team anche la Red Bull cambia volto: le modifiche non sembrano così profonde come sulla McLaren MCL40, ma testimoniano il grande impegno della squadra di Milton Keynes nello sviluppare la RB22, nella piena consapevolezza che tutto quello che si impara in questa fase della stagione può essere buono anche nella prossima stagione.
Il direttore tecnico Pierre Waché ha voluto ancora sparare delle cartucce nella conoscenza della vettura affidata a Max Verstappen, nella consapevolezza che il potenziale della macchina è maggiore di quello che si riesce a vedere. Il pacchetto che ha debuttato a Baku cerca un miglioramento dal punto di vista aerodinamico, associandolo all’esigenza di avvicinarsi, per quanto è possibile, al peso minimo di regolamento.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
L’aspetto esteriore più evidente è la riduzione della larghezza della fiancata in congiunzione con il fondo: il marciapiede, infatti, nel bordo esterno ha guadagnato qualche centimetro, visto che la pancia, oltre ad essere sensibilmente più stretta, ha un disegno diverso nella sua sommità con un andamento curvilineo più continuo. Il canyon nella parte superiore del pontone è visibilmente più grande, riducendo in parte l’effetto da canale Venturi che si era cercato nella configurazione precedente.
Dettaglio tecnico Red Bull RB22
Foto di: AG Photo
Rivisto anche il bazooka che non ha più sfoghi del calore laterali, ma porta il flusso in coda. Per effetto di questi sostanziali cambiamenti delle fiancate è stato spostato più all’esterno lo stay dello specchietto retrovisore e sono stati modificati i due mini flap ai lati dell’attacco dell’Halo.
Dettaglio tecnico Red Bull RB22
Foto di: Benjamin Vinel
Molto importante è anche l’aggiornamento del fondo davanti alle ruote posteriori: a Milton Keynes erano partiti dal concetto diffuso dalla Mercedes, ma ora c’è una specializzazione dei flussi per gestire il tyre-squirt. La sequenza degli slot e dei flap adesso è anticipata dalla presenza di due elementi convergenti a forma di esse, mentre nell’angolo esterno è cresciuto il profilo rialzato che genera una sorta di piccolo doppio fondo. Non sfugge nemmeno il deviatore di flusso verticale che ha il compito di spingere l’aria verso l’hole mouse.
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