F1 | Vasseur: "Abbiamo faticato con bilanciamento e gomme. Penalità a Leclerc? Ho idee chiare, ma non dico niente"

Nel giovedì atipico della Formula 1, con le monoposto già scese in pista a Baku per svolgere i primi due turni di libere del Gran Premio d'Azerbaijan, la Ferrari non ha brillato.

Niente di grave, perché i primi turni servono proprio ai team per capire se, dove e come intervenire sulle monoposto per cercare di estrarre il maggiore potenziale possibile in vista di qualifiche e gara, ossia i turni più importanti di ogni fine settimana.

Per questo in casa Ferrari non c'è alcun allarme. Le prove di oggi hanno mostrato alcuni punti deboli che sulle SF-26 dovranno essere limati in vista di domani. A regalare il quadro della situazione è stato Frédéric Vasseur.

Il team principal della Ferrari non ha nascosto qualche difficoltà legata al bilanciamento e all'utilizzo delle gomme che oggi ha portato le Rosse a essere rispettivamente a 1"1 e 1"3 dalla Mercedes di riferimento, quella di George Russell.

"È stata una situazione strana, perché siamo stati molto altalenanti... Penso che questa mattina sia andata bene. Questo pomeriggio, invece, siamo stati molto altalenanti da un giro all'altro. Credo sia piuttosto difficile trovare la posizione giusta, la scia migliore".

"Anche con le gomme abbiamo fatto un po' fatica, penso che sia successo anche agli altri. Anche Max ha avuto delle difficoltà. Credo che sia una sfida in cui anche i parametri di prestazione stanno facendo passi avanti più grandi rispetto a quelli di una pista normale. Se hai 10 chili di carburante in più e perdi cinque decimi, ma vediamo domani. Di sicuro oggi non siamo molto soddisfatti del bilanciamento. Abbiamo molto lavoro da fare per domani".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Baku è una pista che potenzialmente offre possibilità di sorpasso. Ma anche la strategia avrà la sua importanza. Vasseur pensa però che a determinare il numero di soste ai box saranno eventuali avvenimenti in pista, più che altri fattori.

"Una sosta e basta in gara? A Baku non si può mai sapere, può esserci una grande sorpresa. Ricordo il primo anno in cui a Baku ci aspettavamo tutti un caos totale e non è successo nulla. Il secondo anno è stato l'opposto".

"Di sicuro, se non succede nulla, penso che sarà una gara a una sosta, perché non è così facile sorpassare".

I punti di domanda sulla power unit di Leclerc continuano a tenere banco nel paddock di Baku. Charles introdurrà un altro motore dopo i problemi avuti di recente o continuerà con i motori in rotazione, evitando così di andare in penalità? Vasseur dice di avere le idee chiare, ma ha preferito tenerle per sé.

"Sulla possibile penalità in griglia per Leclerc con cambio motore ho le idee chiare, ma me le tengo per me. Comunque qui abbiamo il motore che abbiamo introdotto a Monza. La specifica è quella".