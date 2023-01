F1 | Haas conferma Pietro Fittipaldi come terzo pilota

Carica lettore audio

Pietro Fittipaldi è stato confermato come tester ufficiale e pilota di riserva della Haas per la stagione 2023 di Formula 1. Il 26enne nipote del due volte campione del mondo, Emerson, è al quinto anno di collaborazione con la squadra americana e sarà a disposizione per contribuire allo sviluppo della VF-23.

Nella scorsa stagione Fittipaldi ha guidato la VF-22 nei test pre-campionato in Bahrain e poi in due sessioni di prove libere a Città del Messico e ad Abu Dhabi, prima di chiudere l'anno con i test di Yas Marina .

Pietro avrà un ruolo operativo in tutta la stagione, perché sarà a supporto del team con compiti commerciali e non solo anche fuori pista. Inoltre, il 2023 vedrà il brasiliano fare il suo debutto in LMP2 tanto in IMSA che nel WEC.

"Ho già detto che la continuità e la costanza sono la chiave del successo in Formula 1 e Pietro che rimane con il team per il 2023 mi fa credere che abbiamo basi solide - ha dichiarato Guenther Steiner, Team Principal Haas -. In Formula 1, devi essere in grado di reagire con il minimo dei margini a qualsiasi scenario, e Pietro è un artista collaudato ed è pronto a intervenire in qualsiasi momento per mettersi al volante e guidare, come ha fatto due volte nel 2020”.

"Sono molto felice di continuare con la Haas, una squadra che considero una famiglia - ha commentato Pietro Fittipaldi -. Sarà la mia quinta stagione in Formula 1 come riserva e collaudatore per Haas e sono super entusiasta di entrare nel 2023 dopo una stagione molto competitiva. Non vedo l’ora di scoprire la nuova macchina e i nuovi sviluppi, e spero che saremo in grado di fare un grande passo avanti con la VF-23”.