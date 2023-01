WEC | Pietro Fittipaldi si unisce alla Jota in LMP2 nel 2023

Carica lettore audio

Il brasiliano, che ha disputato anche due GP in Formula 1 con la Haas, correrà con una Oreca-Gibson 07 LMP2 che dividerà con David Heinemeier Hansson ed Oliver Rassmussen, con l'obiettivo di conservare il titolo di classe conquistato da Antonio Felix da Costa, Will Stevens e Rorberto Gonzalez nel 2022.

Fittipaldi e Heinemeier Hansson passano dal team Inter Europol, con cui hanno corso insieme nell'European Le Mans Series 2022, ad affiancare Rassmussen, che l'anno scorso ha corso sulla seconda vettura della Jota nel WEC insieme a Ed Jones e Jonathan Aberdein.

Il figlio del due volte campione del mondo di F1 Emerson Fittipaldi, che probabilmente manterrà il suo ruolo di collaudatore e riserva presso la Haas in questa stagione, sarà al suo primo impegno a tempo pieno nel WEC.

Ha corso alla 24 Ore di Le Mans con l'Inter Europol nel 2022 ed era destinato a un programma parziale con il team DragonSpeed LMP1 nella stagione 2018/19, prima di rompersi una gamba nelle prove della gara inaugurale a Spa.

Fittipaldi ha descritto la possibilità di correre con Jota come una "straordinaria opportunità".

"Sono molto felice dell'opportunità di correre con Jota nella stagione WEC 2023: è una squadra di grande successo e ha molta esperienza nelle gare di durata".

"Correrò al fianco di David, che conosco già dalla passata stagione in cui abbiamo corso insieme in ELMS, Abbiamo già un'ottima intesa e la presenza di Oliver nella formazione significa che la squadra ha anche una grande esperienza".

Heinemeier Hansson, che è il pilota silver obbligatorio nell'equipaggio, torna alla Jota dopo aver disputato gli ultimi tre round del WEC 2018/19 con il team, cosa che ha incluso la vittoria nella 1000 Miglia di Sebring con Stevens e Jordan King.

"Abbiamo vinto insieme la gara di Sebring del WEC nel 2019, quindi so cosa siamo in grado di ottenere insieme", ha detto il danese, vincitore del titolo GTE Am nel 2014.

"Con questo schieramento che comprende sia la possibilità di continuare a guidare con Pietro sia l'aggiunta di uno dei più promettenti giovani piloti danesi in Oliver, è difficile desiderare di più".

Sam Hignett, team principal della Jota, ha dichiarato a Motorsport.com: "Siamo soddisfatti di questo equipaggio".

#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2: Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, William Stevens Photo by: JEP / Motorsport Images

"Oliver ci ha impressionato per tutto l'anno scorso con la sua velocità e la sua costanza. David non è estraneo alla squadra, ha dimostrato le sue capacità con noi nel 2019 e dopo il riallineamento del sistema di classificazione dei piloti è probabilmente il miglior silver reale in circolazione".

"E avere un talento come quello di Pietro a completare la formazione è davvero entusiasmante".

Stevens e da Costa sono pronti a passare sulla nuova Porsche 963 LMDh della Jota nella classe Hypercar in questa stagione. L'annuncio che si uniranno a Yifei Ye, pilota ingaggiato da Porsche, è atteso per le prossime due settimane.

La Jota si è impegnata a far correre la sua line-up di questa vettura su una LMP2 fino a quando non avrà a disposizione la sua LMDh.

Porsche infatti ha dichiarato che le 963 dei clienti non saranno consegnate prima del terzo round della stagione 2023, che si disputerà a Spa-Francorchamps alla fine di aprile.