F1 | Gran Premio di Las Vegas: ecco la data della gara

La F1 ha messo a segno un grande colpo all'inizio dell'anno, ottenendo tutti gli accordi e i permessi necessari per utilizzare le strade della città di Las Vegas di modo da far correre le monoposto di F1 davanti ad alcuni dei principali casinò della città.

Una lettera d'intenti di Liberty Dice, una nuova entità creata dalla proprietà Liberty Media, definisce i termini dell'accordo quinquennale per la gara di F1 su un tracciato che include una sezione della famosissima "Strip" di Las Vegas.

La lettera di 17 pagine è stata pubblicata sui social media e la sua veridicità è stata confermata da Adam Stern, dello Sports Business Journal, insieme alla Las Vegas Convention and Visitors Authority, l'agenzia governativa che commercializza gli eventi in città.

La lettera è datata 28 marzo, due giorni prima dell'annuncio ufficiale dell'evento - quando non era stata indicata una data precisa per la gara ma soltanto il mese di novembre 2023 - ed il suo contenuto è soggetto a modifiche.

La lettera rivela la data prevista per la gara inaugurale del prossimo anno, il 18 novembre, una settimana prima del weekend del Ringraziamento americano. Inoltre il contratto è valido fino al 2027.

La scelta di questa data apre la porta alla possibilità che la gara di Las Vegas diventi regolarmente il penultimo appuntamento della stagione, dato che la F1 desidera concludere il suo calendario nell'ultimo fine settimana di novembre ad Abu Dhabi.

Nel contenuto della lettera è previsto l’impegno a mantenere la stessa fascia oraria del fine settimana per la durata di cinque anni e che il programma della gara notturna sarà pianificato in modo che l'attività in pista si concluda non oltre l'1:30 di ogni giorno.

La pista di Las Vegas Photo by: Liberty Media

Il documento definisce anche i termini commerciali dell'evento e le basi per la costruzione e la manutenzione del circuito stradale temporaneo. Inoltre sono incluse le linee guida per la richiesta di 900 sceriffi, 1.200 estintori, 15 gru e 18 ambulanze e carri attrezzi.

Nel documento, invece, non vengono citati i piani per la struttura permanente dei box e della race direction. L'amministratore delegato di Liberty, Greg Maffei, aveva rivelato a maggio che questa sarebbe stata costruita su un terreno vicino al centro di Las Vegas acquistato per importo di 240 milioni di dollari.

Maffei ha dichiarato: "In modo particolare e diverso dalla maggior parte dei luoghi, la F1 e Liberty Media stanno autopromuovendo la gara in collaborazione con gli imprenditori locali e Live Nation”.

"La costruzione di questo circuito richiederà un aumento dei costi di produzione e di investimento per il suo sviluppo. Vorrei sottolineare che Liberty Media ha stipulato un accordo per l'acquisizione di 39 acri a est della strip per bloccare il design del circuito e creare le aree dedicate ai box ed al paddock, oltre ad altre strutture di ospitalità e di supporto alla gara".