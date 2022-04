F1 | GP di Miami: strutture create per stupire il pubblico

Carica lettore audio

Gli organizzatori del GP di Miami hanno rilasciato un render video nel quale vengono messe in risalto le zone riservate al pubblico VIP e le tribune realizzate intorno al circuito, oltre ad uno yatch club a bordo pista ed una spiaggia temporanea con piscine.

Un porto turistico in stile Monaco, completo di una dozzina di yatch ormeggiati, è in costruzione e sarà posizionato all’interno della zona tra curva 6 e curva 8.

"Portare il glamour, l'eleganza e la tecnologia della Formula 1 in una città dinamica e in crescita come Miami in questo momento è fantastico", ha detto Garfinkel, il managing partner dell'evento e il CEO dei Miami Dolphins e dell'Hard Rock Stadium, in un video promozionale.

“L’idea era quella di creare una gara che facesse pensare a chi è abituato ad andare in circuito di trovasi di fronte a qualcosa di diverso, divertente ed emozionante”.

“Il merito, però, penso che sia prima di tutto di Miami. Tutto il sud della Florida è diventato un generatore di culture quando si parla di moda, arte, musica, cibo e sport. È un posto molto attraente”.

Panoramica del drone della pista di Miami Photo by: Miami GP

“Dal punto di vista delle corse stiamo portando ad un pubblico che potenzialmente non è mai stato in circuito le migliori corse del modo, la migliore ingegneria, le migliori auto ed i migliori piloti. Credo che questo evento possa avere un grande impatto su di loro”.

Nonostante i prezzi elevati dei biglietti, l'evento è andato esaurito in soli 40 minuti ed i siti di rivendita ora offrono posti in tribuna a ben oltre 1000 dollari.

Sono stati realizzati Paddock Club a due piani sopra la corsia box con vista sul rettilineo principale, mentre un secondo elemento è esteso verso est, all’interno di curva 1, dove è presente la hospitality dell’Heineken.

Le ville a bordo pista si affacciano sulle curve 2 e 3 prima della tribuna del Concours Club, seguita dalle zone "club" McLaren, Silver Arrows e Ferrari. Le aree Palm e 72 Club fiancheggiano entrambi i lati della struttura del podio sul lato opposto dello stadio rispetto ai box.

Red Bull, che è un "partner fondatore" dell'evento, costruirà anche un gigantesco "ambiente a tema Miami" sul lato opposto della pista in curva 11, con una Energy Station che sarà caratterizzata da una grande piattaforma panoramica a bordo pista.

Il centro di allenamento dei Miami Dolphins, aperto l'anno scorso al costo di 135 milioni di dollari, sarà trasformato nel MIA Hospitality Village per il weekend di gara e lo stadio stesso sarà utilizzato come un hub per gli eventi del 'campus', tra cui arte e spettacoli musicali.