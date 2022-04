F1 | Fry: "I sostegni per i fondi? Un assist per i rivali" Il responsabile tecnico della Alpine ha criticato la decisione della Federazione di consentire l'utilizzo in gara dei sostegni ai fondi per ridurre l'effetto porposing. Fry adesso vuole sviluppi per ridurre il peso senza andare a scapito dell'affidabilità.