F1 | Ghini: "Quando la lentezza è un'arma per vincere"
Monza evoca ricordi. Per la Ferrari, questa Monza è anche la celebrazione del mito di Michael Schumacher: un campione fonte di ispirazione anche di Stefano Domenicali. Scopriamo il perché in questa nuova puntata del nostro Candido.
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