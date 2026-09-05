F1 | Red Bull, a Monza torna l'incubo di Zandvoort: riecco lo stesso problema di bilanciamento visto in Olanda

Red Bull, c'è un problema. Ed è molto simile a quello che si è verificato a Zandvoort, nella gara che ha aperto la seconda parte della stagione 2026 di Formula 1.

Anche a Monza il team di Milton Keynes si è trovato a fronteggiare un problema di bilanciamento sulle monoposto sin dal primo turno di prove libere. Max Verstappen ha ceduto il volante ad Aymu Iwasa, per questo ha potuto capire meglio quale fosse il guaio solo nelle Libere 2 di ieri pomeriggio.

Pierre Waché, direttore tecnico della Red Bull, ha ammesso i problemi visti sin dal primo turno di libere a Monza, spiegando come l'effetto si sia rivelato molto simile a quello visto poche settimane fa in Olanda.

"Abbiamo chiaramente un problema di bilanciamento. Questo è il principale. E' un po' lo stesso problema che abbiamo avuto a Zandvoort, se devo essere onesto, e stiamo cercando di capire dove sia il problema per sistemarlo con cambi d'assetto e componenti della vettura".

"Questa è la cosa principale su cui ci stiamo focalizzando. Quello che non ha aiutato è non avere avuto Max al volante nelle Libere 1, ma solo dalle Libere 1. Abbiamo avuto meno tempo per reagire e ora dovremo farlo nelle Libere 3".

Red Bull, al pari di tanti altri team, ha introdotto a Monza alcune soluzioni nuove per cercare maggiore prestazione. Questo poteva lasciar pensare a un problema di bilanciamento dovuto alla comprensione delle nuove componenti.

Secondo Waché, invece, i problemi notati sulle RB22 deriverebbero da aspetti che vanno oltre le nuove parti introdotte all'autodromo brianzolo.

"Valuteremo delle componenti e dovremo fare delle scelte tra quelli che abbiamo già da alcune gare e dovremo prendere decisioni. Ma non è qualcosa di legato alle novità".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Il problema alla RB22 numero 3 si è verificato già nella prima sessione di prove libere, quando Ayumu Iwasa ha sostituito Max Verstappen. Il 24enne giapponese ha spiegato più nel dettaglio rispetto a Waché quale fosse il problema che ha messo in crisi anche Verstappen nella seconda sessione svolta ieri.

"Stavo dicendo le stesse cose (di Waché e Verstappen) già alla fine delle Libere 1. Di base la macchina è buona a bassa velocità, ma ad alta velocità era difficile da guidare. Come se il bilanciamento della vettura fosse disconnesso".

"Nelle Libere 1 non ho fatto molto giri e non ho certamente raggiunto il limite della macchina, ma ho avvertito sensazioni molto simili a quelle di Max".

A Zandvoort, Red Bull non riuscì a trovare il bandolo della matassa pur ribaltando come un calzino l'assetto delle sue monoposto, trovandosi così quarta forza in pista. L'obiettivo è ora quello di trovare invece il filo conduttore per cambiare le cose e vederne i frutti sin dall'ultimo turno di libere previsto per oggi.

Ma non è tutto, perché Iwasa ha segnalato anche un altro problema, stavolta legato alla gestione dell'energia. Il giapponese, infatti, ha notato un'anomalia nel giro di preparazione prima di partire per quello cronometrato.

"Abbiamo scoperto qualcosa che non avrebbe dovuto verificarsi nel nostro giro di preparazione, prima di un giro lanciato. Ma è una cosa buona, perché ci permetterà di imparare cose per il resto del fine settimana".

"Era qualcosa legato alla gestione dell'energia. Credo che ognuno stia lavorando sodo per trovare una direzione migliore in tal senso e tutto questo fa parte del gioco. Ma è stata una cosa positiva, perché se non l'avessimo notata nelle Libere 1, l'avremmo notata più tardi nel fine settimana e avremmo avuto meno tempo di reagire".

Ayumu Iwasa, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images