F1: ecco le mescole Pirelli per i GP di Olanda e Canada

La Pirelli ha comunicato quali saranno le mescole che metterà a disposizione dei team di Formula 1 per il Gran Premio d’Olanda e quello successivo del Canada.

Per la nuova pista di Zandvoort, dove si correrà il weekend dell'1-3 maggio, il gommista milanese porterà le Hard C1, contrassegnate dal colore bianco, le Medium C2 gialle e le rosse Soft C3.

Nei test 2 di Barcellona, fra l'altro, la Pirelli ha anche fatto provare una gomma specifica per il tracciato olandese, dato che oltre al nuovissimo fondo i concorrenti si troveranno ad affrontare il "banking" che immette sul rettilineo principale.

Per quanto riguarda l'appuntamento del Canada, fissato a Montréal il 12-14 giugno sul circuito intitolato al mitico Gilles Villeneuve, le squadre potranno scegliere tra Hard C3 come mescola più dura, seguita dalla Media C4 e dalla Morbida C5.

Come sempre, seguendo il regolamento, ogni pilota ha l’obbligo di tenere per la manche Q3 di Qualifica un set della mescola più morbida tra quelle nominate, che poi andrà restituito da quelli che entreranno in Top10 al termine della Q2.

I team, invece, sono liberi di scegliere i 10 set rimanenti, per un totale di 13 a disposizione per il fine settimana.