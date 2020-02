Red Bull: Verstappen rovina l'inedito pacchetto aerodinamico

La Red Bull finora non ha brillato con la RB16: dopo una giornata inaugurale dei test invernali nella quale aveva mostrato un grande potenziale, poi è scomparsa dai radar. La squadra di Milton Keynes ha rotto gli indugi portando in pista un nuovo pacchetto aerodinamico con Max Verstappen che lo ha subito danneggiato in un'uscita di pista alla curva 5 dopo un violento servosterzo in staccata.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, ispezionai danni al diffusore dopo un testacoda nella ghiaia Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Parliamo di ala anteriore, cape, barge board, fondo e diffusore, oltre all'ala posteriore a cucchiaio che si era già vista ieri. Si tratta dell'evoluzione più evidente vista finora che lo staff di Adrian Newey ha tirato fuori in vista del GP d'Australia, prima gara del mondiale.

Red Bull Racing RB16, dettaglio delll'ala anteriore nuova Photo by: Giorgio Piola

L'ala anteriore presenta un nuovo profilo principale che rinuncia alla piccola arricciatura mostrata nella versione precedente dando la sensazione di essere meno carica: è cambiata anche la paratia laterale che nella parte inferiore è diventata arcuata verso l'esterno. Non solo, ma anche l'utimo flap è più scarico nella porzione esterna per puntare a un concetto outwash, ripudiando un concetto aerodinamico portato avanti fino ad ora.

Red Bull Racing RB16: ecco il nuovo cape dotato di una pinna di squalo Photo by: Giorgio Piola

Anche il cape è inedito: in coda al mantello, infatti, dove esisteva un divaricatore di flusso à apparsa una pinna verticale che sembra quella di uno squalo, creando un soffiaggio fra i due elementi.

Red Bull Racing RB16, dettaglio del barge board e del deviatore di flusso in stile Mercedes Photo by: Giorgio Piola

Il barge board e il deviatore di flusso si orientano al disegno della Mercedes: l'elemento verticale che ha uno slot nella parta centrale, si aggrappa a sei coltelli orizzontali che si legano a un profilo nel bordo d'entrata che evidenzia due due generatori di vortice che si estendono verso l'anteriore.

Red Bull Racing RB16, dettaglio del nuovo diffusore posteriore Photo by: Giorgio Piola

Anche nel posteriore si è potuto osservare il nuovo diffusore posteriore che è caratterizzato da quattro elementi sovrapposti che si arcuano verso l'avanti con spigoli vivi.