F1 | Ciao "Pal Joe": è scomparso Gianfranco Palazzoli

Se n’è andato in silenzio alla soglia dei 90 anni. Un galantuomo che ha saputo nuotare in una vasca di squali qual è la Formula 1. Un signore alto, dal profilo affilato e austero e dall’aspetto elegante. Non era un duro, ma un cuore d’oro: stiamo parlando di Gianfranco Palazzoli.

Pilota prima di moto e poi di auto è stato un ottimo gentleman driver: nelle due ruote si cimenta negli Anni ’50 con Rumi, Iso e Aermacchi, ma negli Anni ’60 è passato alle macchine con le piccole Abarth 850. Dalle bicilindriche è salito alle Gran Turismo, per arrivare fino agli Sport Prototipi con partecipazioni alla 1000 Km di Monza, alla Coppa Intereuropa e al Campionato Europeo Turismo con risultati apprezzabili.

Gianfranco Palazzoli con Giorgio Piola ai tempi del team Merzario di F1

Nel paddock era per tutti “Pal Joe”, ma Palazzoli il mondo delle corse ha voluto conoscerlo in tutte le sfaccettature: ha collaborato con Abarth ed è approdato in F1 con Osella, poi il varesotto è stato direttore sportivo della Merzario, per approdare a Tyrrell, Williams, Toleman. Con l’Alfa Romeo nel 1987 segue l’attività delle corse turismo, mentre nel 1992 cura la ristrutturazione della Fondmetal F1 di Gabriele Rumi prima del ritiro della squadra per mancanza di finanziamenti.

Palazzoli oltre al motorsport ha alimentato anche un’altra grande passione, quella del Tennis Tavolo. Gianfranco negli Anni ’80 ha collezionato 30 titoli ai campionati italiani di singolo e doppio nella categoria dei veterani, meritandosi la convocazione in nazionale per le competizioni mondiali.

Gianfranco Palazzoli con Enzo Osella e Jean Pierre Jarier

Negli Anni ’90 inizia la collaborazione con la Rai: affianca Mario Poltronieri Ezio Zermiani e Giorgio Piola nelle telecronache dei GP di Formula 1 diventando l’apprezzato esperto dei regolamenti. Si è spento questa mattina all’Ospedale San Carlo di Milano: all’inizio dell’anno dopo una caduta si era procurato la frattura di un femore. Operato all’arto era in piena fase di ripresa, quando ha voluto rialzarsi prima del previsto, cadendo nuovamente. E questa volta ha subito le complicazioni di un secondo intervento.

Le esequie si terranno sabato 15 aprile alle ore 11:30 nella Chiesetta del Cimitero Maggiore di MIlano.

La redazione di Motorsport.com porge le condoglianze più sentite ai due figli e agli amici di “Pal Joe”.