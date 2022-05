F1 | Bottas: "Pensavo che oggi sarebbe stata la mia giornata"

Carica lettore audio

Valtteri Bottas continua a confermarsi il vero faro dell’Alfa Romeo Sauber. Il pilota finlandese, giunto quest’anno nel team svizzero, sta macinando punti con una regolarità impressionante ed il quinto posto attualmente occupato nel Costruttori dalla squadra è figlio della competitività dell’ex Mercedes.

Anche in Spagna Bottas ha messo in mostra una prestazione maiuscola, ma in questo caso la strategia adottata dall’Alfa Romeo Sauber è stata forse fin troppo conservativa. Invece di andare su tre soste, Valtteri ha effettuato solo due cambi gomme, entrambi con mescola media, che l’ha costretto ad uno stint finale eccessivamente lungo e lo ha fatto retrocedere dalla quarta alla sesta piazza.

Bottas non ha nascosto il disappunto al termine della gara, ma ha comunque sottolineato come i punti ottenuti oggi siano comunque importanti per il team.

“Quando sei in quelle posizioni e le cose vanno bene e vedi che succede qualcosa alle altre vetture allora pensi che potrebbe essere la tua giornata, ma oggi dal punto di vista della strategia abbiamo preso un rischio. Abbiamo affrontato uno stint troppo lungo e le gomme sono morte alla fine”.

“Ci abbiamo provato. Oggi avevamo la possibilità di scegliere se essere i migliori degli altri o provare qualcosa di più. Abbiamo provato qualcosa di diverso ma non ha funzionato. Il rischio era però minimo dato che chi ci stava dietro non rappresentava una minaccia”.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“Non penso che potevamo puntare al podio, non avevamo abbastanza ritmo, ma forse sarebbe stato possibile con uno stint più corto e con i problemi che ha avuto Lewis nel finale. Comunque abbiamo ottenuto dei buoni punti”.

Le performance messe in mostra dall’Alfa Romeo Sauber in questo inizio di stagione hanno poi spinto a Vallteri a sbottonarsi e chiedere velatamente al team una maggiore aggressività nelle strategie nei prossimi appuntamenti.

“Adesso dovremo parlare al briefing per analizzare la strategia che abbiamo adottato, ma in questa fase ci stiamo limitando ad andare a punti. Forse in futuro cercheremo di capire se potremo rischiare qualcosa di più”.

Le buone prestazioni viste in questo weekend di Barcellona, iniziato però con un problema alla power unit Ferrari accusato al venerdì, fanno ben sperare Bottas per il prossimo appuntamento di Monaco. Il finlandese ha sottolineato la bontà degli aggiornamenti portati in pista e spera che possano rivelarsi altrettanto efficaci anche sulle stradine del Principato.

“È stato fondamentale portare in pista questi aggiornamenti perché li useremo anche la prossima settimana”.

Prima di congedarsi dalla stampa, Bottas ha poi voluto commentare il bel sorpasso effettuato da Max Verstappen ai suoi danni all’esterno di curva 3. Per il pilota dell’Alfa Romeo il merito di quella manovra non è stato tanto nel manico del campione del mondo, quanto nel vantaggio di gomme di cui poteva godere l’olandese.

“Il sorpasso di Max all’esterno di curva 3 è stato agevolato soltanto dalle gomme più fresche. Non sono stato sorpreso, puoi avere molta più velocità con un set fresco rispetto ad uno usato”.