F1 | Hamilton: "Senza il contatto, avrei anche potuto vincere"

Un piano gara ben preciso, diverso da tutti, su cui team e pilota credevano fermamente tanto da scommetterci per il primo stint di gara, andando contro le scelte fatte da tutto il resto dello schieramento.

Lewis Hamilton ha preso il via del GP di Spagna con gomme Medium, ma dopo appena 3 curve è entrato in contatto con la Haas VF-22 di Kevin Magnussen per un tentativo di sorpasso all'esterno del pilota danese.

Magnussen è finito fuori pista, nella via di fuga, mentre Hamilton è stato costretto a compiere quasi un giro intero con una gomma forata per rientrare ai box e montare un altro set di gomme e proseguire la gara.

Rientrato in pista con le Soft, Lewis ha chiesto via radio al team di ritirarsi per salvaguardare il motore, pensando di non avere possibilità di recupero. Dopo il no ricevuto dalla squadra, il 7 volte iridato ha compiuto una gara strepitosa, gestendo al meglio le proprie gomme sino a risalire sino al quarto posto.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Un ritmo infernale in tutti i suoi stint lo hanno portato a superare addirittura la Ferrari di Carlos Sainz Jr. e issarsi ai piedi del podio. Solo una perdita idraulica verificatasi negli ultimi 3 giri di gara lo hanno privato di un quarto posto meritato.

Il quinto finale, però, rende bene l'idea sul tipo di gara che abbia fatto Hamilton ed è una risposta chiara a chi già lo dava sul viale del tramonto dopo qualche gara difficile a inizio stagione.

"Non è stato un azzardo partire con le gomme Medium. Il fatto è che sono stato colpito dopo 3 curve... Credo che fosse la scelta giusta in termini di gomme". ha dichiarato Hamilton al termine della gara.

Stando al passo gara mostrato per tutti i 66 giri, Hamilton ha addirittura affermato che senza il contatto con Magnussen avrebbe avuto l'opportunità di giocarsi la vittoria. Forse una previsione troppo ottimista, perché le W13 sono ancora distanti da Ferrari e Red Bull dal punto di vista prestazionale, ma i miglioramenti fatti a Barcellona sono stati evidenti e sotto gli occhi di tutti.

"Potevamo forse essere addirittura in lotta per la vittoria se non fosse avvenuto quel contatto perché oggi avevo davvero un passo grandioso con le gomme medie. Queste giornate ci vengono date per metterci alla prova...", ha concluso Lewis.