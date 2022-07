F1 | Arrestati i sette invasori, Domenicali: "Messe vite in pericolo"

Carica lettore audio

Il gruppo di attivisti per il clima "Just Stop Oil" ha rivendicato l'azione dei manifestanti che hanno scavalcato le barriere del ponte sul Wellington Straight di Silverstone per provare ad andare a sedersi sulla pista durante il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1.

Fortunatamente, la gara è stata interrotta con la bandiera rossa per il terrificante incidente alla prima curva di Guanyu Zhou, proprio quando il leader Max Verstappen si sarebbe imbattuto nei manifestanti, che sono stati prontamente bloccati dai commissari.

La polizia del Northamptonshire, che venerdì aveva ricevuto "informazioni credibili" su una possibile protesta, ha rilasciato una dichiarazione per confermare che sono state arrestate sette persone in relazione ai fatti.

In risposta ai disordini, Stefano Domenicali ha attaccato i manifestanti per le loro "azioni irresponsabili e pericolose" che "mettono in pericolo delle vite".

Il boss della F1 ha dichiarato: "Tutti hanno il diritto di esprimersi, ma nessuno ha il diritto di mettere in pericolo delle vite. Le azioni di un piccolo gruppo di persone oggi sono state completamente irresponsabili e pericolose".

"Ringraziamo le forze dell'ordine per il loro grande lavoro, e non dovremmo essere compiacenti riguardo al rischio che questa situazione ha rappresentato per la sicurezza dei piloti, dei commissari, dei tifosi e di questi individui stessi".

In precedenza, il manager italiano aveva dichiarato a Sky Sport: "Sebbene si possa protestare per quello che si vuole, gli eventi di Silverstone sono stati ridicoli da vedere... Questo è il minimo che posso dire".

Tuttavia, i piloti hanno dato un certo sostegno alla causa ambientale della protesta, anche se hanno condannato il metodo scelto per portarla avanti.

Parlando in conferenza stampa dopo il suo terzo posto, Lewis Hamilton ha detto: "Mi piace che le persone si battano per il pianeta ed abbiamo bisogno di più persone come loro".

La Mercedes poi ha chiarito questo punto con un comunicato in cui si legge: "Lewis stava approvando il loro diritto di protestare, ma non il metodo che hanno scelto, che ha compromesso la loro sicurezza e quella degli altri".

Il sette volte campione del mondo poi ha aggiunto su Twitter: "Per favore non entrate sui nostri circuiti per protestare, non vogliamo mettervi in pericolo".

Anche se alcuni piloti hanno dichiarato di non essersi accorti della presenza delle persone in pista al primo giro, Charles Leclerc, che in quel momento si trovava in quarta posizione, ha detto: "Ho pensato che fossero dei commissari, perché indossavano delle magliette arancioni".

"Poi ho controllato e c'erano delle scritte che non ho letto, perché stavamo andando troppo veloci".

Esteban Ocon ha aggiunto la sua preoccupazione per l'aumento di questo tipo di situazioni: "Non era troppo pericoloso, per la velocità a cui andavamo, ma non so se li avremmo visti in situazione di gara o cosa sarebbe successo se qualcuno fosse finito largo".

"In questo momento, lo vediamo un po' troppo spesso: per esempio, è successo agli Open di Francia. Ma in Francia succede anche sulle strade e in autostrada. Capisco che uno possa avere delle idee, ma qui si rischia la vita. E questo non può accedere".