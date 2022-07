Video | Report F1: Leclerc vittima sacrificale della Ferrari In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes, Giorgio Piola e Roberto Chinchero analizzano i temi offerti dal Gran Premio di Gran Bretagna. Paura e colpi di scena in un fine settimana in cui Sainz coglie il primo successo in Formula 1: Ferrari opera nell'interesse della classifica costruttori, scegliendo una soluzione che tutela più la squadra invece del pilota che - in teoria - starebbe lottando per il mondiale...