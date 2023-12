F1 | AlphaTauri: il drag sarà il problema principale da risolvere

La Formula 1 è un gioco di compromessi. Lo è anche dal punto di vista tecnico dove, spesso, gli ingegneri sono costretti a fare scelte che vanno a penalizzare un aspetto per poterne migliorare un altro. E' successo ad AlphaTauri nel 2023, con un'AT04 oggetto di numerosi aggiornamento nella seconda parte di stagione che hanno dato diversi benefici, ma hanno esasperato un difetto che è stato forse la causa principale della mancata chiusura al settimo posto nel Mondiale Costruttori.

La AT04 aveva iniziato la stagione in modo deludente, permettendo al solo Yuki Tsunoda di portare a casa qualche punto, ma è stata anche una delle cause del licenziamento di Nyck De Vries. Dall'estate in poi, la monoposto è stata aggiornata con diverse componenti nuove, volte a migliorare il modo in cui venivano affrontate le curve a bassa velocità.

"Nel corso della stagione l'attenzione si è concentrata in parte sulle curve a bassa velocità. Era un po' un punto debole della nostra vettura", ha detto Jonathan Eddolls, responsabile dell'ingegneria in pista del team che ha base a Faenza.

Intervenendo su quel particolare ambito, le AT04 si sono trovate ad affrontare un drag molto accentuato. Questo, sulle piste a basso carico e dotate di rettilinei molto lunghi, ha fatto sì che Tsunoda e Ricciardo fossero facile preda di chi invece disponeva di monoposto molto più prestazionali per ciò che concerne la velocità di punta.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Ecco perché a Faenza hanno deciso di lavorare in maniera importante sull'efficienza aerodinamica di quella che sarà la prima monoposto a difendere il nuovo marchio Racing Bulls.

"Direi che l'arie che dobbiamo ancora affrontare per il prossimo anno è l'efficienza aerodinamica. Perché, siamo abbastanza competitivi nelle curve a bassa velocità, ma abbiamo anche l'inconveniente di essere una delle vetture più lente sui rettilinei".

"In stagione facevamo i tempi nelle curve, ma poi perdevamo nei rettilinei. Penso che dovremo reintegrare, riequilibrare il carico in curva e lavorare sull'efficienza aerodinamica. Ma ci stiamo già lavorando per il 2024".

Eddolls ha anche spiegato per quale motivo le AT04 siano migliorate così tanto nelle ultime gare della stagione 2023. Il team, negli stabilimenti di Faenza, ha fatto un lavoro certosino per capire quali fossero i punti critici e migliorare la monoposto.

"Parte del problema è capire i punti deboli e credo che il team abbia fatto un ottimo lavoro per capirlo. Abbiamo aggiornato la vettura per tutta la stagione, ma per ottenere punti, ovviamente, c'erano così tante monoposto davanti a noi che abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo per arrivarci".

"Prima di tutti si cambiano gli obiettivi, poi si deve sviluppare intorno a questi. C'è la necessità di progettare le parti e realizzarle, poi si portano in pista. Quindi è solo da Singapore, dalla seconda parte della stagione, che abbiamo visto i frutti di tutto il lavoro che abbiamo fatto".