F1 | Williams: rinnovare Sargeant ha più senso di quanto si pensi

22-0 nelle qualifiche. 27-1 nei punti. Albon ha completamente sovrastato Logan Sargeant nella sua prima stagione in F1, con quest'ultimo promosso prima del previsto quando non si è raggiunto un accordo con le altre opzioni per sostituire Nicholas Latifi a fine 2022.

Se si considerano solo i risultati, che alla fine sono ciò che conta in F1, ci si sarebbe aspettato che la Williams avrebbe deciso di sostituire il ventiduenne proveniente dalla Florida, il quale non ha mostrato grande costanza nel corso della stagione. Ma se il prolungamento della sua permanenza può essere una scelta pragmatica influenzata da diversi fattori, Vowles ha puntato su di lui continuando a sostenere un pilota portato dal suo predecessore Jost Capito, non solo attraverso il sostegno pubblico ma dandogli anche una seconda possibilità.

Il suo pensiero deriva dai dati che suggeriscono come Sargeant sia stato abbastanza vicino in termini di potenziale al compagno di squadra, che è stato acclamato come uno dei piloti di spicco del 2023. Il settimo posto di Sargeant nelle qualifiche di Las Vegas dimostra cosa può fare nelle condizioni giuste. Inoltre, l'americano ha chiuso a un decimo da Albon anche sul circuito di Lusail, in Qatar, uno dei più insidiosi del campionato.

Ma questi risultati sono arrivati intervallati da una serie di incidenti e altri scivoloni che hanno compromesso la sua posizione e aumentato la pressione sul suo sedile. La cancellazione di entrambi i suoi giri della Q1 di Abu Dhabi per aver superato i limiti della pista, che sarebbero stati sufficienti per la Q2, è una conclusione eloquente della sua stagione da rookie.

Tuttavia, è più facile rendere costante un pilota veloce che rendere veloce un pilota lento e costante. La Williams spera che la stagione 2024 di Sargeant, ormai con un anno di esperienza alle spalle, si baserà proprio su questo: il team lo ha esortato a controllare i rischi che prende piuttosto che a far andare la macchina in overdrive nel tentativo di tenere il passo del più rapido compagno di squadra.

Foto di: Piscina FIA Logan Sargeant, Williams Racing

Parlando a Motorsport.com dopo le sue qualifiche a Las Vegas, Vowles aveva detto: "La cosa peggiore che si possa fare è esagerare e mandare in overdrive [oltre il limite] la macchina. Sta facendo un lavoro incredibile. Probabilmente è difficile spiegare al mondo l'ottimo lavoro che sta facendo e la sua crescita. Ma quando si arriva in questo sport da rookie, dopo aver fatto pochi 100 chilometri di test, è davvero difficile trovare il limite di se stessi e della vettura. E ci è voluto un anno per arrivarci".

"Ma ora ne stiamo vedendo i risultati e le performance stanno dando i loro frutti. Nelle ultime gare è davvero maturato".

Questo segue la scuola di pensiero di Franz Tost, che ha sempre detto che un giovane pilota ha bisogno di tre anni per diventare un vero pilota da F1. È chiaro che nel corso degli anni si sono visti alcuni elementi anomali, come il gioiello della McLaren Oscar Piastri, il quale ha già vinto un Gran Premio quest'anno, seppur nella sprint. Ma Sargeant è arrivato a meno di quattro punti dall'australiano quando entrambi guidavano per la Prema in Formula 3, quindi la Williams spera che l'americano esprimere questo potenziale nel 2024.

Un rookie per un rookie?

Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45

C'è poi il lato pragmatico della decisione. Se la Williams dovesse sostituire Sargeant, con chi? Dopo la stellare stagione 2018 che ha visto protagonisti Albon, Lando Norris e George Russell, si sono viste poche stelle in F2, con Piastri ancora una volta come unica eccezione.

Dato che Zak O'Sullivan e Luke Browning, con quest'ultimo vincitore del GP di Macao, non sono ancora pronti, i tre piloti più meritevoli sono quelli che hanno preceduto Sargeant nel campionato 2022: Felipe Drugovich, Theo Pourchaire e Liam Lawson. Ma tutti e tre sono legati a una squadra rivale, rispettivamente Aston Martin, Sauber e Red Bull.

Quest'ultima non avrebbe mai rilasciato Lawson, visto il ruolo fondamentale che svolge come pilota di riserva, mantenendo la pressione su Sergio Perez e sui piloti AlphaTauri Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo dopo le sue impressionanti uscite nel 2023.

Forse la Williams avrebbe potuto avere più successo cercando di liberare Drugovich o Pourchaire, con i due più recenti campioni di F2 che hanno trovato la porta della F1 chiusa per la prossima stagione. Ma il rischio di sostituire un debuttante con un altro rookie è che il processo di apprendimento, e tutti gli errori da principiante che ne conseguono, ricominci da capo. Ed è l'ultima cosa di cui la Williams ha bisogno attualmente.

Foto di: Williams Logan Sargeant, Williams

Se ci fosse stato un altro talento generazionale come Piastri in attesa, allora la Williams non avrebbe avuto problemi. Ma è comprensibile il perché abbia pensato bene di non buttare via tutto il lavoro fatto con Sargeant, invece di puntare piloti che possono offrire solo modesti miglioramenti.

Inoltre, forse non è nell'interesse della squadra di Grove prendere in prestito un giovane di un'altra squadra e svilupparlo per i suoi rivali. Con Russell ha funzionato, ma è stato prestato dalla Mercedes per tre anni, quindi la Williams ha potuto raccogliere i frutti, visto che ha ottenuto punti vitali nella sua terza stagione.

Ma con un mercato piloti molto più intrigante che si sta delineando per il 2025 e oltre, non avrebbe avuto molto senso ricominciare da capo con un altro esordiente quando alla fine del prossimo anno si apriranno opzioni più a lungo termine. Nel frattempo, Sargeant potrebbe aver ricevuto un'ancora di salvezza che non tutti ritengono di meritare. Ora sta a lui ripagare la Williams per la sua fiducia.