F1 | Allarme Gasly: "Sfruttata al massimo la A523 è diversa"

Partire ultimo, in Formula 1, non è mai ideale. Figurarsi se si è alla prima uscita in un fine settimana di gara con un nuovo team. Pierre Gasly sarà costretto oggi a scattare dall'ultima casella della griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain dopo aver faticato per tutte le qualifiche di ieri pomeriggio.

Sottosterzo, mancanza di trazione e un comportamento molto differente della A523 portata al limite lo hanno indotto a uscire addirittura in Q1, ossia la prima scrematura che porta poi alla seconda e alla definizione dei 10 che si giocano la pole position.

Un inizio difficile. Da un lato le difficoltà con la A523, dall'altro un Esteban Ocon che non solo è passato agilmente in Q2, ma ha addirittura chiuso le prove ufficiali in nona piazza, sintomo che la vettura non sia poi così deficitaria di prestazione come invece sembra mostrare la prestazione di Gasly.

"È chiaramente un caso isolato", ha detto il pilota dell'Alpine quando gli è stato chiesto da Motorsport.com cosa fosse andato storto. "Non ho ancora le risposte complete.

"Ma ho cercato di avere più anteriore per tutto il fine settimana, e ho lottato con il sottosterzo, il sottosterzo. Non so perché, ma era troppo estremo per le condizioni, ed era un po' ovunque in tutte le uscite".

"Sono stato molto a mio agio durante le prove. E ho fatto delle messe a punto di sessione in sessione. Ma il bilanciamento generale della vettura è sempre stato lo stesso ogni volta che sono salito su questa macchina".

Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Erik Junius

"In qualifica si va a colpo sicuro. E tutti i riferimenti o le aspettative che avevo costruito nel corso del weekend sono scomparsi, ed è stato molto diverso in termini di bilanciamento della vettura. Non sono riuscito a mettere insieme il giro ed è un peccato".

"Quindi sì, cercheremo di capire cosa è successo, chiaramente non è stata la partenza ideale, ma so che c'è molto di più sulla base di quello che abbiamo mostrato e devo solo capire un po' perché non sono stato in grado di estrarlo oggi e concentrarmi su domani. Sono fiducioso che ci sia molto di più di quello che abbiamo mostrato oggi".

Alla domanda se ci fosse stato un problema con il riscaldamento delle gomme ha risposto: "Non era l'ideale nel giro di lancio. E credo che tutti possano dire lo stesso. Quindi, alla fine, si cercano i piccoli dettagli. Non voglio dare la colpa all'uscita del giro, ma è stato solo un giro non perfetto e le cose non hanno funzionato".

"Il problema era soprattutto la trazione, non riuscivo a uscire dalle altre curve e il bilanciamento dell'auto era opposto a quello che avevo in P2 e P3. Quindi non ho risposte precise, ma le analizzeremo nel corso della giornata e del weekend, ma ora dobbiamo concentrarci sulla gara".

Gasly ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla velocità di alcune vetture che lo hanno tenuto in ventesima posizione. "Sicuramente non ci aspettavamo che alcuni piloti mostrassero un ritmo così elevato", ha osservato. "Ma per il momento dobbiamo guardare soprattutto a noi stessi".

"È praticamente la prima volta che siamo andati al massimo e la macchina si è comportata in modo molto diverso rispetto alle altre volte. Dobbiamo solo analizzarci un po'. Come ho detto, sono fiducioso che alla lunga avremo un buon passo. So che domani ci rifaremo, ma non è proprio l'ideale iniziare la prima gara da dove partiremo".