F1 | Vasseur rivela: "La strategia di Leclerc decisa a tavolino"

Frederic Vasseur ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla decisione di concludere in anticipo la sessione di qualifica (con Leclerc) disputata ieri a Sakhir.

Con il primo set di gomme soft Charles si è confermato in seconda posizione a 0”113 dal poleman Verstappen. Un riscontro molto incoraggiante per Leclerc, ma mentre era atteso l’assalto a finale con l’ultimo treno di soft, il monegasco è sceso dalla monoposto, senza tornare in pista. Poco dopo si è appreso che si è trattata di una scelta fatta dalla squadra, ed oggi Vasseur ne ha spiegato i motivi.

“Complessivamente la qualifica è andata un po' meglio del previsto – ha commentato il team principal della Scuderia – forse avremmo potuto lottare per la pole, o terminare la sessione in terza posizione anche se fossimo scesi in pista. Abbiamo preso una decisione prima dell’inizio della sessione, valutando tanti scenari, tra cui quello che ha preso forma dopo il primo ‘run’. In una gara che si preannuncia dura sul fronte della gestione degli pneumatici ci è sembrato un vantaggio riuscire a conservare un set di soft nuove e partire dalla terza piazza, una posizione che su questa pista non è male considerando che si è sul lato pulito del tracciato e hai molto metri da percorrere prima di arrivare in curva 1”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Erik Junius

Ha colpito che il monegasco non abbia sollevato dubbi. “Quando ho visto il tempo che ha stampato con il primo set ho avuto il timore che potesse prenderla male – ha chiarito Vasseur sorridendo – invece si è limitato a dire ‘okay, siamo sicuri?’, e dopo la risposta affermativa è sceso dalla monoposto senza problemi. È stato importante parlarne prima della qualifica, coinvolgere lui e Carlos nelle varie decisioni, ad ogni scenario era legata una strategia".

"Quando ne abbiamo parlato con Charles è stato il primo a dire ‘va bene’, ed è molto più facile parlarne nel briefing con calma che spiegare le decisioni quando è in macchina. Con Carlos non è stato possibile attuare questa strategia, perché se non fosse tornato in pista con il tempo ottenuto con il primo set avrebbe potuto perdere tre o quattro posizioni”.