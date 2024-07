F1 | Hamilton nove volte re di Silverstone: Lewis è da leggenda

Ha aspettato due anni e sette mesi, ma non è stata un'attesa vana, perché ha colto la vittoria più bella, storica: Lewis Hamilton si è aggiudicato il GP di Gran Bretagna dopo una gara spettacolare che rende merito al suo grande talento. L'ovazione del pubblico da record di Silverstone ripaga il sette volte campione del mondo che conquista la 104esima affermazione in carriera, ma Lewis diventa il primo pilota ad aggiudicarsi la nona vittoria sul tracciato britannico.

Hamilton ha consolidato il successo nei momenti in cui la gara era più difficile: alla soglia dei quaranta anni, Lewis ha saputo gestire in maniera magistrale i continui cambiamenti meteo che hanno alternato il sole alla pioggia. Dopo l'incredibile affermazione di George Russell in Austria, frutto del crash fra Max Verstappen e Lando Norris, ecco una conferma della Mercedes che si ripete dopo aver messo due frecce nero-argento in prima fila.

Lewis ha risposto con un'impresa storica a chi (anche in casa Mercedes) gli aveva dato del bollito: al giro 18 ha trafitto il compagno George Russell non appena l'ha visto in difficoltà mentre stava aumentando la pioggia. George poi ha dovuto fermarsi per un problema di raffreddamento alla power unit. Hamilton corona un sogno: lasciare la "Stella" ancora con una vittoria e poi proprio a casa sua.

Hamilton, nell'ultimo pit stop al giro 39, è passato dall'intermedia alla soft, seguendo la scelta di Lando Norris, mentre Max Verstappen, fino a quel momento in difficoltà con la Red Bull, ha optato per le hard, consapevole che avrebbe potuto tirare fino alla fine, mentre chi era davanti a lui avrebbe potuto avere un calo della rossa. Norris non ha avuto il passo per reggere il ritorno del tre volte campione del mondo, mentre il re di Silverstone ha saputo contenere il ritorno dell'olandese, incorniciando una delle sue vittorie più belle.

Verstappen porta a casa un secondo posto forse insperato, ma l'arancione comunque ha incrementato il suo vantaggio nel mondiale piloti arrivando a 86 lunghezze di vantaggio. La grande sconfitta alla fine risulta la macchina più competitiva, vale a dire la McLaren. Lando Norris paga una gestione della corsa che non è stata perfetta: il team avrebbe dovuto effettuare un doppio pit stop al giro 27 che non è stato fatto e che ha messo fuori gioco Oscar Piastri che, invece, avrebbe potuto dire la sua.

Ma l'errore più grosso è stato rimandare in pista Norris a fine gara con la soft, mentre Lando avrebbe avuto un treno di medie che poi ha permesso a Piastri di infilare un giro veloce dopo l'altro che lo ha portato a essere quarto (il punto aggiuntivo se l'è preso Carlos Sainz solo perché il ferrarista ha montato un treno di rosse per l'ultimo giro arrivando a 1'28"293)). Insomma la vettura papaya avrebbe potuto ambire a una doppietta e ha chiuso nel ruolo di terza forza che non è reale.

La Ferrari è quinta con Carlos Sainz: lo spagnolo paga 47 secondi distacco dalla Mercedes e questo dice tutto. La W15 con una nuova sospensione anteriore ha corretto i problemi di assetto cancellando il "saltellamento" che aveva avvilito la squadra di Brackley. La "Stella" è risorta con Lewis, mentre la Ferrari è entrata in una crisi più profonda di quello che si vede. Carlos è riuscito a precedere la Haas di Nico Hulkenberg, visto che la VF-24 aveva beffato la rossa in qualifica. Una magra consolazione, perché la Scuderia esce dalla Gran Bretagna con le ossa rotte. Il ritorno al pacchetto aerodinamico di Imola non ha ridotto i problemi della rossa.

Charles Leclerc, partito 11esimo, è finito subito nelle retrovie per un pit stop anticipato (sono state montate le intermedie prima che iniziasse a piovere): un azzardo che non ha pagato, ma vedere la Ferrari doppiata fa davvero male.

Nico Hulkenberg con il sesto posto porta la Haas a soli quattro punti dalla Racing Bulls nel Costruttori: l'evoluzione della VF-24 ha funzionato molto bene da subito, e diventa possibile anche un impensabile sesto posto fra le squadre.

Il tedesco è stato davanti alle due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, con il canadese ancora davanti allo spagnolo. Chiude la zona punti Yuki Tsunoda cogliendo il massimo risultato per la squadra di Faenza.