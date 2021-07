Ceccarelli: "Sprint Qualifying? Più pressione nel team"

Il prestigioso marchio britannico al ritorno in F1 dall'inizio degli Anni 60 ha già ottenuto il suo miglior risultato della storia con il secondo posto di Vettel a Baku, ma i risultati colti finora hanno deluso le aspettative. Lawrence Stroll vuole potenziare lo staff tecnico portandolo da 500 a 800 persone, per puntare al mondiale entro il 2025, mantenendo il legame con Mercedes per motore e cambio, ma puntando su una maggiore autonomia sul resto.