Bottas: "Devo migliorare da un punto di vista mentale"

La stagione 2021 di Valtteri Bottas è iniziata oggi con la presentazione dell’ultima arma della Mercedes, la W12.

Il pilota finlandese dovrà riscattarsi necessariamente in questo campionato dopo un 2020 pieno di troppi alti e bassi e macchiato dal weekend di Sakhir nel quale ha subìto l’onta di essere umiliato in gara da George Russell alla prima apparizione ufficiale con i colori Mercedes.

Per Bottas sarà un anno impegnativo. Avere a che fare con Lewis Hamilton come compagno di team non è certamente cosa semplice, ma Valtteri si è detto pronto ad affrontare il 2021 con la mente sgombera dai fantasmi che lo anno perseguitato la passata stagione.

“Ho fatto un reset a fine anno e sono sicuro che, come dicono molti altri piloti, sia importante disconnettersi da questo mondo. Molte volte, quando si stacca la spina per un paio di settimane, si iniziano a elaborare le cose e ci si rende conto di cosa sia capitato quando si vede il quadro generale”.

“Se si guarda ad esempio all'anno scorso, ci sono state gare molte gare in cui avrei potuto fare un lavoro migliore. Molte volte sono riuscito ad ottenere le performance che volevo, ma poi ci sono momenti in cui per qualche motivo non ci sono riuscito e mi sono sentito come se non potessi ottenere il 100% da me stesso e dalla squadra intorno a me”.

Bottas ha affermato di aver fatto una analisi di cosa non abbia funzionato nel 2020. Secondo il finlandese il problema è stato di tipo psicologico. Valtteri non è riuscito a reggere la pressione ed è spesso stato tradito dall’emotività in gara.

“Penso di aver capito che questo problema sia principalmente mentale e sto cercando di concentrarmi su tutti gli insegnamenti degli anni precedenti”.

“Sto lavorando molto sul mio stile di guida per migliorare la tecnica ed adattarmi alle gomme Pirelli. In questa stagione, però, dovrò curare maggiormente l’aspetto psicologico cercando di essere mentalmente al mio meglio ad ogni gran premio e di essere costante durante tutto l’anno”.

Il finlandese è poi sceso ulteriormente nel dettaglio senza nascondersi di fronte alla curiosità dei media collegati da remoto.

“In alcune occasioni ho messo troppa pressione su me stesso. Ci sono state delle volte in cui ho subìto troppa pressione dall’esterno ed altre dove non ne ho messo abbastanza. Devo trovare il giusto equilibrio”.

Per il quinto anno di fila Bottas si troverà a dividere il box della Mercedes con un mastino di nome Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha rinnovato il contratto con la scuderia anglo-tedesca soltanto per un anno ed ovviamente tutti si domandano se in questo 2021 Valtteri riuscirà ad avere la meglio sull’inglese.

“Sono compagno di squadra con Lewis ormai diversi anni, e ovviamente ogni anno l'obiettivo è quello di batterlo. Quest’anno l’obiettivo è di non lasciare nulla di intentato. Se do tutto quello che ho, se spingo al massimo me stesso e le persone intorno a me, e do tutto quello che ho, allora non avrò rimpianti”.

Proprio in tema di contratto, anche il finlandese si trova nella stessa situazione del suo compagno di squadra. Di sicuro il peso contrattuale tra i due è differente, e se Lewis dovesse proseguire la sua avventura in Formula 1 il pilota da sacrificare per far spazio a Russell sarebbe proprio Valtteri. Tuttavia il finlandese è sembrato per nulla preoccupato da questa situazione.

“Onestamente non ho fretta di pensare al rinnovo. Capirei se il team volesse sfruttare l’opportunità del grande cambiamento del 2022 per sostituire entrambi i suoi piloti. Io non ci penso. Sono solo concentrato nel raggiungere i miei obiettivi. Poi ne potremo parlare”.

