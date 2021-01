L'Extreme E posticipa l'inizio della stagione inaugurale

Un evento inaugurale per il nuovo campionato Extreme E era stato pianificato per il 20-21 marzo in Arabia Saudita, ma l'organizzatore ha ora pubblicato un calendario rivisto che conferma uno slot del 3-4 aprile per il Desert X-Prix ad Alula.

Il fondatore dell'XE, Alejandro Agag, lo ha detto alla Reuters: "Siamo abbastanza ottimisti sul fatto che manterremo la data, sicuri al 99%, ma mai dire mai con questa situazione COVID. Il fatto che la Dakar si svolga in Arabia Saudita ci ha dato molta fiducia. Speriamo che entro aprile le cose andranno un po' meglio, ma lo diciamo da mesi e questo virus è piuttosto insidioso".

Il Rally Dakar di 12 giorni, sempre in Arabia Saudita, ha potuto svolgersi questo mese grazie, in parte, all'introduzione di una "bolla" e la Extreme E prevede l'impiego di un set-up simile. Allo stesso modo, la Formula E ha confermato che le sue prime gare in notturna andranno avanti il 26-27 febbraio in Arabia Saudita per diventare il round di apertura della stagione dopo che la doppia gara cilena è stata rinviata in risposta all'individuazione di una nuova e veloce variante COVID nel Regno Unito.

Questa è la seconda volta che il primo appuntamento della stagione Extreme E 2021 è stato rinviato. La prima bozza del calendario inizialmente proponeva un evento in Senegal dal 23 al 24 gennaio, ma in mezzo alle perturbazioni causate da COVID, è stata rimandata al 29-30 maggio.

In seguito, il Nepal è stato completamente cancellato dal calendario a causa della "complessità di raggiungere la regione di gara proposta", anche se gli organizzatori si sono impegnati per un futuro round nel Paese.

Un evento argentino si è aggiunto al posto del Nepal, occupando il fine settimana dell'11-12 dicembre, per diventare il finale di stagione al posto del Brasile, che si è spostato al 23-24 ottobre. La Extreme E ha annunciato all'inizio di questa settimana di essersi assicurata un accordo di un anno con Sky Sports per la trasmissione in diretta della gara finale, oltre ai flussi online che la BBC fornirà. Queste gare saranno trasmesse la domenica di ogni evento tra le 15:00 e le 17:00 GMT.