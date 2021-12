Martin Tomczyk si ritira, lavorerà per il DTM

Martin Tomczyk ha annunciato che appenderà il casco al chiodo dopo 20 anni di carriera.

Il tedesco, portacolori di BMW nell'ultima decade e Campione DTM 2011 quando era in Audi, passerà alle scrivanie di ITR, promoter della serie tedesca, che gli offre un ruolo di gestione del DTM Trophy e di comunicazione riguardante il campionato principale con le GT3.

"Quando senti che qualcosa ti dà fastidio, allora è il momento giusto per fare questo passo, che non è mai facile - spiega il 40enne - Nemmeno per me lo è stato, ma le condizioni generali all'interno del motorsport sono purtroppo cambiate notevolmente negli ultimi anni".

"Questa è una delle ragioni per cui non ho trovato le basi per continuare a correre con BMW nel modo in cui ritengo dovrebbe essere. Amo questo sport e ho combattuto per il successo con passione e grande determinazione da quando ho iniziato 30 anni fa".

"Ho passato grandi stagioni, entusiasmanti e di successo, ma anche quelle difficili. Sono molto contento di poter ora restituire qualcosa al mio sport e al DTM in una posizione diversa. Per anni ne ho goduto e in questo campionato ho ottenuto il mio più grande successo, in quella che era la migliore serie di auto turismo del mondo".

"Entrando a fare parte della squadra di ITR con Gerhard Berger, cercherò di far crescere ulteriormente il DTM Trophy e quindi di rendere il DTM ancora più attraente. E posso già dire: Sono molto motivato per queste nuove sfide e non vedo l'ora di affrontare i miei nuovi compiti".

Dal canto suo, la BMW ci ha tenuto a ringraziare il suo pilota con cui negli ultimi anni ha presenziato nei campionati GT, WEC ed IMSA.

"Martin è stato un ambasciatore formidabile per BMW M Motorsport dentro e fuori la pista, e per questo vorrei estendere i miei sentiti ringraziamenti a lui - ha detto il responsabile Mike Krack - Fra DTM, endurance, IMSA e FIA WEC, ci ha rappresentato nelle categorie migliori ed è cresciuto fino a diventare uno dei volti del marchio".

"Anche se ora le nostre strade si divideranno, è bello ripensare a quello che abbiamo fatto assieme. Gli auguro tutto il meglio per il futuro!"