DTM: WRT Audi schiera una coppia piloti tutta nuova nel 2020

Il team WRT Audi ha deciso di rifarsi completamente il look dal punto di vista dei piloti rinnovando completamente la line up per la stagione 2020 del DTM.

La coppia piloti per la prossima stagione sarà formata dall'ex pilota di IndyCar Ed Jones e dall'ex pilota di FIA Formula 3 Dabio Scherer.

Ed Jones arriva in Audi dopo un 2018 con Chip Ganassi e il 2019 in cui ha corso per il team Ed Carpenter Racing, chiudendo la stagione al 20esimo posto nel campionato piloti.

Jones ha però preso parte anche ai test DTM dedicata ai giovani piloti con Audi, sul tracciato Angel Nieto di Jerez de la Frontera.

"Non vedo l'ora di correre per il team WRT Audi Sport nel DTM 2020", ha dichiarato l'ex pilota di IndyCar. "Questa è una serie che ho sempre guardato con interesse nel passato. Ha tanto appeal e ha un alto livello di competizione, con corse molto interessanti".

"Sono contento di andare a correre in DTM. Avrò un team molto forte attorno a me. Audi ha vinto il titolo lo scorso anno e WRT ha fatto una grande stagione. L'obiettivo sarà arrivare sul podio e, se tutto andrà bene, portare a casa anche una vittoria".

Con questa decisione, WRT schiera nel 2020 una line up completamente diversa rispetto a uella del 2019 formata da Jonathan Aberdein e Pietro Fittipaldi.

Vincent Vosse, boss del team WRT, ha dichiarato: "Siamo molto felici di poter dare il benvenuto nel team a Fabio Scherer e a Ed Jones. Due giovani piloti che hanno già mostrato il loro valore. Pensiamo che il DTM sia la categoria giusta per farli crescere ulteriormente".

"Ancora una volta stiamo dando l'opportunità a due giovani piloti di correre, che è uno dei nostri obiettivi principali. Sono convinto che Ed e Fabio contribuiranno a far crescere il team nella nostra seconda stagione nel DTM".