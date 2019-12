Calendario DTM congelato, problemi con le concomitanze di eventi

Ci sono problemi per quanto riguarda il calendario 2020 del DTM, che stando a quanto trapelato da Parigi non ha avuto l'approvazione da parte del Consiglio Mondiale FIA.

Il tutto nasce dalle concomitanze con altri eventi motoristici e in questo caso si tratterebbe di quello che la serie turismo tedesca andrebbe ad affrontare a Zolder il weekend del 24-25 aprile, stessa data scelta dal FIA World Endurance Championship per disputare la 6h di Spa-Francorchamps.

La RACB, federazione del motorsport belga, si è opposta a questa sovrapposizione, che per altro si è creata proprio con lo spostamento dell'evento del WEC per evitare la concomitanza con la Formula E. Il problema è che ITR, promoter del DTM, ha firmato un contratto con Zolder perché sia l'evento d'apertura per la prossima stagione e ora cambiare fine settimana significherebbe comunque incappare in ulteriori sovrapposizioni.

Per altro il DTM ha già dovuto affrontare il problema di avere un appuntamento nello stesso giorno della 24h di Le Mans, cosa che era impossibile evitare secondo il suo capo, Gerhard Berger.

"Non è che non ho voluto spostare la data, semplicemente non potevo, ma è sempre un incubo con queste situazioni - spiega l'austriaco - Ci sono circuiti che ti impongono date fisse, come ad esempio il Norisring, dunque ci si adegua. E' anche una questione di visbilità televisiva, se corri ogni due settimane mantieni un certo ritmo che la gente riconosce, mentre se lo fai per un weekend e poi per quattro stai fermo, ci sono problemi anche coi palinsesti dei canali. Inoltre abbiamo piloti ufficiali impegnati anche in Formula E e WEC, ma ogni volta ne salta fuori una diversa, che sia Spa, Le Mans o altro".

"Tutti gli anni cerchiamo di evitare questo guaio, la Formula 1 nel 2016 non c'è riuscita, ad esempio. E poi cominciamo a marzo e finiamo ad ottobre, la pausa estiva è necessaria. Cerchiamo sempre di evitare di correre quando c'è la Formula 1, non è semplice però. Purtroppo nel 2020 non è stato possibile spostare il weekend che coincide con Le Mans, ci ho provato, ma niente da fare".

Ora il grattacapo principale di Berger e dei suoi collaboratori è trovare una soluzione alla diatriba fra circuiti del Belgio perché se da un lato pare che a Zolder il fatto di avere un cosiddetto "clash" con Spa non sia un problema, per il tracciato delle Ardenne invece lo è eccome, tant'è che la RACB lo ha fatto presente in occasione del Consiglio Mondiale FIA di mercoledì scorso e oggi abbiamo il calendario DTM congelato, mentre il round WEC di Spa ha un asterisco di fianco che recita "soggetto alla firma del contratto".

ITR sta quindi cercando di sistemare ogni cosa, tenendo anche conto che a metà marzo è stata prenotata la pista di Monza per i test ufficiali pre-stagione.

