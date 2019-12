Jones, Rogalski e Scherer ai test DTM di Jerez con Audi

Audi Sport ha annunciato i nomi dei sei piloti che schiererà la prossima settimana in occasione dei test DTM di Jerez De La Frontera.

Sul tracciato andaluso, dove i team della serie turismo tedesca svolgeranno tre giorni di prove per lavorare sulle rispettive vetture, al volante delle RS 5 DTM ci saranno in primis il Campione 2019 René Rast, coadiuvato dal Vice-Campione Nico Müller e da Jonathan Aberdein, che va a caccia della riconferma dopo una primo anno con il Team WRT.

In Spagna saranno presenti alcune nuove leve che potranno contare sulle indicazioni del trio sopracitato. Primo di questi è il 24enne Edward Jones, visto nella passata stagione in IndyCar e per la prima volta su un'auto turismo.

Con lui ai box vedremo Robin Rogalski, giovane virgulto uscente dalla Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup - serie di supporto al DTM - nella quale ha conquistato il titolo con la R8 LMS GT4, e Fabio Scherer, svizzero 20enne che ha corso in FIA Formula 3 Championship.

L'appuntamento è sul tracciato intitolato ad Angel Nieto dall'11 al 13 dicembre.