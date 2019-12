Kubica, altro passo verso il DTM: sarà con BMW ai test di Jerez

Robert Kubica compie un ulteriore passo in direzione DTM per la stagione 2020. Il primo era già stato fatto lasciando la Williams, dopo il suo rientro in Formula 1, e a seguire si erano accavallate voci che lo avrebbero visto approdare alla serie turismo tedesca l'anno prossimo.

Se i contatti con Audi Sport erano in realtà stati poco attendibili (seppur si parli ancora di dialoghi con il Team WRT), quelli con BMW Motorsport invece erano seri e infatti il polacco oggi è stato annunciato nella line-up dei test riservati ai rookie che si svolgeranno Jerez.

Per altro non è un segreto che i rapporti tra BMW e Kubica fossero ottimi, legati ai tempi in cui era pilota della Casa bavarese in Formula 1 e con cui i dialoghi sono sempre stati apertissimi; e infatti ha già provato il simulatore della M4 DTM nella sede tedesca del costruttore.

"Ringrazio BMW Motorsport per l'opportunità di prendere parte a questi test a Jerez con la M4 DTM - ha dichiarato il 34enne di Cracovia - Non vedo l'ora di cominciare e capire come sono queste vetture col motore turbo. Mi posso anche già immaginare un mio futuro nella serie, sono alla ricerca di nuove sfide e certamente il DTM lo è. Si tratta di un campionato di grande livello che richiede capacità elevate nella guida, ma prima bisognerà vedere come andranno queste prove".

Il capo di BMW Motorsport, Jens Marquardt, ha aggiunto: "Siamo felici di poter dare l'occasione a Robert Kubica di girare nei test di Jerez. E' un grande nome del motorsport internazionale con tanta esperienza in campionati di livello altissimo, come ad esempio la Formula 1. Siamo davvero curiosi di vedere come se la caverà al volante della BMW M4 DTM".

Assieme a Kubica, la BMW schiererà anche Nick Yelloly nei rookie test spagnoli previsti per il 10-13 dicembre. Audi non ha ancora rivelato i nomi dei suoi ragazzi, mentre R-Motorsport non si recherà in Andalusia per continuare a lavorare sulle proprie Aston Martin.