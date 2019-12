Sainz: "Alonso avrà difficoltà nella Dakar"

Carlos Sainz e Fernando Alonso si sono trovati per la prima volta a competere insieme al Rally del Marocco ad inizio ottobre. la seconda volta che si troveranno ad essere rivali sarà in occasione del rally più importante del mondo: la Dakar. in Arabia Saudita saranno entrambi nei top team della categoria a quattro ruote, gli unici che sulla carta potrebbero lottare per la vittoria.

Ma la situazione in cui arrivano i due è decisamente diversa: Sainz vanta due vittorie nella Dakar (l'ultima nel 2018) e disputerà la sua 13esima edizione, a margine dei suoi 40 anni d'esperienza nei rally. Invece il due volte campione di Formula 1 debutterà quest'anno nella seria ed alle spalle ha solamente 10 giorni di competizioni, circa 2.800 chilometri, e numerose giornate di prove svolte lo scorso mese di agosto.

Sainz ha detto chiaramente che per Alonso sarà molto difficile lottare per la vittoria al suo primo anno nella Dakar, anche se loda la preparazione dell'asturiano ed il suo rapido adattamento alla Toyota Hilux 4x4.

"Sarà la sua prima partecipazione, è complicato perché è una specialità molto lontana dalla Formula 1. Ma si è preparato in maniera minuziosa, anche più di quanto pensassi in quanto a chilometri macinati. Ma sarà comunque difficile". Questa la risposta di Sainz a chi gli chiede se vede Alonso con opzioni di collocarsi tra i favoriti.

"Si adatta molto bene, è una spugna, chiede molto. Voglio e gli auguro che abbia la migliore Dakar possibile. Pensare che possa vincere al primo anno è difficile, ma possono succedere molte cose e tutti sappiamo la storia di questo rally".

Quando Motorsport.com gli ha chiesto se confrontarsi con un due volte campione di Formula 1 richiede uno sforzo maggiore, Sainz ha risposto: "E' un rivale in più, un pilota che ha vinto due mondiali di Formula 1...sono sicuro che ci divertiremo. Ovviamente preferisco una Dakar con Fernando che senza di lui, perché un buon amico e sicuramente dopo ogni tappa avremo mille storie ed aneddoti da raccontarci".

Scorrimento Lista Tatuu Campos Racing (1999) 1 / 35 Foto di: Sutton Motorsport Images Fórmula Nissan Minardi M01 (1999) 2 / 35 Foto di: LAT Images Test Fórmula 1. Astromega Reynard (2000) 3 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 3000. Benetton B200 (2000) 4 / 35 Foto di: LAT Images Test Fórmula 1. Minardi PS01 (2001) 5 / 35 Foto di: Minardi Formula 1 Fórmula 1. Renault B201 (2002) 6 / 35 Foto di: LAT Images Test Fórmula 1. Renault R22 (2002) 7 / 35 Foto di: Mark Gledhill Test Fórmula 1. Renault R23 (2003) 8 / 35 Foto di: Renault F1 Fórmula 1. Jaguar R3 (2002) 9 / 35 Foto di: Mark Gledhill Test Fórmula 1. Renault R24 (2004) 10 / 35 Foto di: LAT Images Fórmula 1. Renault R25 (2005) 11 / 35 Foto di: Alessio Morgese Fórmula 1. Renault R26 (2006) 12 / 35 Foto di: Alessio Morgese Fórmula 1. McLaren MP4-21 (2006) 13 / 35 Foto di: Sutton Motorsport Images Test Fórmula 1. McLaren MP4-22 (2007) 14 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. Renault R28 (2008) 15 / 35 Foto di: Dave Dyer Fórmula 1. Renault R29 (2009) 16 / 35 Foto di: Renault F1 Fórmula 1. Ferrari F10 (2010) 17 / 35 Foto di: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari 150° Italia (2011) 18 / 35 Foto di: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari F2012 (2012) 19 / 35 Foto di: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F138 (2013) 20 / 35 Foto di: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F14-T (2014) 21 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MP4-30 Honda (2015) 22 / 35 Foto di: McLaren Fórmula 1. McLaren MP4-31 (2016) 23 / 35 Foto di: McLaren Fórmula 1. McLaren MCL32 (2017) 24 / 35 Foto di: Sutton Motorsport Images Fórmula 1. Dallara DW12 Andretti Autosport Honda (2017) 25 / 35 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images IndyCar (500 Millas de Indianápolis). Toyota Gazoo Racing Toyota TS050-Hybrid 26 / 35 Foto di: JEP / Motorsport Images Test del WEC 2018/19 United Autosports Ligier LMP2 (2018) 27 / 35 Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images IMSA (24 Horas de Daytona). McLaren MCL33 (2018) 28 / 35 Foto di: Sutton Motorsport Images Fórmula 1 Andretti Motorsport (2018) 29 / 35 Foto di: Andretti Autosport Test IndyCar NASCAR Chevrolet de Hendricks Motorsport (2018) 30 / 35 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Test en Bahrein #10 Konica Minolta Cadillac DPi-V.R. Cadillac DPi (compartido con Renger Van Der Zande, Jordan Taylor y Kamui Kobayashi) (2019) 31 / 35 Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images Ganador de las 24 Horas de Daytona Toyota TS050 (2018-2019) 32 / 35 Foto di: JEP / Motorsport Images WEC y Le Mans. 301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux (2019) 33 / 35 Foto di: Toyota Racing Test Dakar McLaren MCL34 (2019) 34 / 35 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Test de F1 McLaren Racing para la Indy 500 (2019) 35 / 35 Foto di: McLaren

Dal 5 al 17 gennaio si disputerà la 42esima edizione della Dakar, la prima in Medio Oriente. Motorsport.com sarà presente per raccontare tutto nel dettaglio.