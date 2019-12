"Dopo la mia vittoria alla Dakar 2 anni fa ho trovato persone della mia generazione che mi hanno avvicinato per congratularsi con me e dirmi che li avevo incoraggiati a continuare ad allenarsi quotidianamente e con entusiasmo". Carlos Sainz si presenta al via della Dakar 2020, la prima che si terrà in Medio Oriente, nella rosa dei favoriti per la vittoria nella classe dedicata alle automobili. A 57 anni, dopo aver vinto tutto ciò che c'è d'importante nei rally, ha ancora voglia di mettersi in gioco e rappresentare un punto di riferimento non solo per i più giovani, ma anche per i suoi coetanei.

In questi ultimi mesi Carlos ha lavorato sodo per prepararsi all'edizione 2020 della Dakar, a cui parteciperà da pilota ufficiale MINI con la precisa intenzione di portare a casa il terzo successo della carriera al Rally Raid più importante al mondo dopo averlo fatto già nel 2010 e nel 2018.

"L'obiettivo è vincere", dice subito chiaro il madrileno parlando a redbull.com. "Una volta che sei riuscito a farlo, è impossibile avere obiettivi differenti da quello. Vorrei lottare anche quest'anno per farcela, raggiungere la fine della corsa lottando per vincerla. Sarò contento innanzitutto se sarò riuscito a ottenere il mio obiettivo. Ma probabilmente anche se mi sarò divertito e sarò riuscito a dare tutto e a essere in pace con me stesso".

Sainz ha mostrato di avere la stessa voglia di vincere mostrata in passato. MINI X-Raid gli garantirà la stessa vettura con cui ha preso parte alla Dakar 2019. Un passo indietro rispetto al passato? Carlos non crede, perché a essere differente è stata la preparazione alla gara di tutto il team. Questa è stata la mossa di MINI per cercare di lottare alla pari e battere le Toyota Hilux che partiranno da favorite tra pochi giorni.

"Quest'anno corriamo con la stessa macchina dell'anno passato, ma abbiamo preparato meglio la gara. Andiamo su un terreno completamente sconosciuto e andiamo tutti là senza sapere cosa troveremo esattamente. Sappiamo solo che sarà un'ambientazione desertica. Molto in stile Dakar".

Intanto in queste ultime ore il pilota 57enne ha svelato i colori del casco che userà a partire dal 5 gennaio all'edizione 2020 della Dakar. La livrea dell'elmetto realizzato dalla Stilo è completamente dedicata allo sponsor, Red Bull, ma nella zona retrostante Carlos ha voluto celebrare le due vittorie ottenute alla Dakar con due banner celebrativi del 2010 e 2018, gli anni dei suoi successi al Rally Raid più celebre al mondo.