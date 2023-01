Dakar | Subito out uno dei favoriti: tra le moto va KO Sunderland

La Dakar non concede un attimo di tregua, ed è al chilometro 52 della prima tappa che abbiamo vissuto la prima sorpresa della gara, e cioè che il campione in carica tra le moto è stato costretto al ritiro a causa di una pesante caduta. Di conseguenza, Sam Sunderland non potrà conservare la sua corona nel 2023 e lascerà il posto a un nuovo vincitore nella 45esima edizione della corsa, la quarta in Arabia Saudita.

Secondo gli organizzatori, è caduto all'inizio della tappa e "sebbene fosse cosciente e la sua mobilità non fosse compromessa", ha accusato dolori alla schiena ed è stato portato all'ospedale più vicino, nella città di Yanbu, ad un'ora e mezza di distanza dal bivacco del Sea Camp.

Non è la prima volta che il pilota di GasGas ha dovuto dare un addio prematuro alla gara più dura del mondo: nel 2018 si è ritirato durante la quarta prova speciale. Il detentore del titolo perderà molto terreno nella lotta per il secondo titolo Mondiale consecutivo, oltre a perdere l'onore di potersi ripetere sul gradino più alto del podio il 15 gennaio a Dammam, dove si concluderà la Dakar di quest'anno.

Sunderland aveva iniziato bene la giornata, facendo segnare il miglior tempo al primo check point al chilometro 37 in 22'10", una decina di secondi più veloce del secondo classificato, il pilota del Monster Energy JB Team Joan Barreda, che aveva fatto segnare lo stesso identico crono dell'altra Honda di Pablo Quintanilla.

Tuttavia, la classifica si è capovolta con questa notizia, con Ricky Brabec che ha ereditato la leadership al controllo dell'88° chilometro con un tempo di 58'34", con lo spagnolo che ha mantenuto il secondo posto e il cileno in terza posizione. Il vincitore del Prologo di ieri, Toby Price, era quinto, anche se è passato al quarto posto al 133° km.