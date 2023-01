Dakar | Al-Attiyah: "Audi forti? Vedremo. Attaccherò subito"

Carica lettore audio

Nasser Al-Attiyah ha completato il Prologo della Dakar 2023 firmando il quarto tempo, alle spalle delle Audi di Mattias Ekstroem e Stéphane Peterhansel, ma anche alla Hunter Prodrive gestita da BRX di Sébastien Loeb.

Al termine della breve tappa di oggi, lunga appena 13 chilometri cronometrati, il qatariota di Toyota Gazoo Racing South Africa ha affermato che la vera gara scatterà domani. Un percorso molto diverso da quello di oggi attende i piloti della classe Auto.

"Oggi la tappa Prologo è durata poco, abbiamo finito presto. Domani è una tappa diversa. Non sarà facile per nessuno e dovremo essere intelligenti per concluderla senza problemi", ha dichiarato a Motorsport.com.

Audi ha vinto il Prologo di questa Dakar, ma Al-Attiyah non ha voluto fare pronostici riguardo le prestazioni delle vetture ibride di Ingolstadt: "Vedremo domani e dopodomani come andranno. Non sappiamo dove saranno le Audi. Vedremo".

#200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah Photo by: Red Bull Content Pool

La strategia da seguire sarà sempre la stessa: attaccare. Lo stile di Al-Attiyah non cambierà nemmeno nelle prime fasi della gara: "Dovremo attaccare, dobbiamo attaccare. Dobbiamo essere forti. La macchina è buona, è veloce e saremo in grado di attaccare ogni giorno, ma prima dobbiamo sapere dove saremo dopo tre tappe per capire in quale situazione saremo e capire cosa stiamo facendo".

Al-Attiyah ha vinto la sua quarta Dakar nel 2022, difendendo i colori della Toyota. Alla domanda se sarà in grado di fare il bis dopo il successo del 2022, Nasser ha affermato: "vediamo domani se riusciremo a fare una tappa priva di problemi. Potremo scegliere la posizione di partenza per domani".

Tuttavia, come sottolineato in diverse occasioni, una delle zone che non vede l'ora di visitare è l'Empty Quarter, un luogo che conosce bene grazie al suo paese d'origine.

"Non vedo l'ora che arrivi quella settimana. Prima però dovremo fare una buona prima settimana prima di arrivare all'Empty Quarter, dove poi dovremo valutare quali saranno le nostre prestazioni, ha concluso".