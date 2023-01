Dakar | Sainz Jr in Arabia Saudita per seguire papà Carlos

Carica lettore audio

Capodanno è una festa molto speciale in Spagna, con la tradizionale uva che viene mangiata quando l'orologio segna la mezzanotte e i rintocchi della Puerta del Sol annunciano il passaggio all'anno nuovo.

Tuttavia, il capodanno 2023 è stato molto diverso dal solito per la famiglia Sainz, che si è riunita al bivacco della Dakar per celebrare l'anno nuovo. A quanto pare il pilota madrileno della Ferrari è arrivato la notte del 31 dicembre al bivacco dove il padre è alla caccia del quarto successo della carriera.

Nonostante tutti i piloti abbiano assicurato che non avrebbero festeggiato il capodanno, Carlos Sainz Jr. ha voluto vedere il padre in azione al volante della RS Q e-tron E2 sia nel Prologo che nella prima tappa.

Sainz padre, infatti, ieri ha assicurato che non avrebbe affatto atteso la mezzanotte per festeggiare: "Lo scorso anno eravamo in albergo in attesa dei primi giorni di gara, ma oggi nel bivaco siamo tranquilli, andremo a letto presto. Di sicuro non ci sarà alcuna festa".

"Non aspetteremo di mangiare l'uva a mezzanotte, andremo a riposare, e non so se ci sarà qualcosa di speciale. Non credo che ci sia qualcosa di diverso dal solito".

Per quanto riguarda Carlos Jr, questa è la prima volta che si è recato a seguire il padre in Arabia Saudita per avere un assaggio della Dakar. Lui non ha fatto mistero di non averci mai pensato, considerando ancora molto lunga la sua carriera in F1.

"Penso che in questo momento sia... Vedremo se la farò. E' qualcosa di così lontano che non ci sto pensando. Carlos non sarebbe il primo piota di F1 che tenta la fortuna alla Dakar. Prima di lui lo hanno fatto piloti come Fernando Alonso, Jochen Mass, Norberto Fontana, Eliseo Salazar, Patrick Tambay e, soprattutto, Jacky Ickx.