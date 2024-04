MotoGP | Acosta: "I piloti siano più veri, come Schwantz e Stoner"

Pedro Acosta arriva ad Austin e dopo il grande podio ottenuto al Gran Premio del Portogallo continua ad avere diversi fari puntati addosso. La sensazione di gran parte degli addetti ai lavori è che il pilota nativo di Mazarron sia un talento speciale, uno di quelli che passa nella classe maggiore del Motomondiale una volta ogni 10-15 anni.

Per questo motivo è scattato il conto alla rovescia che lo separa dalla sua prima vittoria nella classe regina, la MotoGP, che questo fine settimana farà tappa al Circuit of the Americas per disputare il Gran Premio delle Americhe ad Austin, in Texas.

"Arriviamo ad Austin senza aspettative", ha messo subito il chiaro il 19enne del team GasGas Tech3. "E' molto facile pensare e parlare, ma non siamo in un momento in cui dobbiamo dire qualcosa. Dobbiamo essere molto realisti: non possiamo ottenere la vittoria dopo sole due gare".

"L'anno scorso mi sono divertito molto ad Austin in Moto2, è stato fantastico e quest'anno proverà a fare la stessa cosa, ossia divertirmi. Sono stato molto impegnato ad allenarmi, ma mi sarebbe piaciuto andare in Argentina e fare un'altra gara in MotoGP. Ma le cose sono andate così. Arriviamo qui riposati e pronti a ripartire da zero".

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Rob Gray / Polarity Photo

Austin è una pista dispendiosa dal punto di vista fisico e i 20 giri previsti saranno un banco di prova molto complesso da superare. Acosta pensa di essersi preparato bene anche per migliorare in quei settori dove si è trovato meno a suo agio sino a ora, ovvero la qualifica e la gara Sprint del sabato.

"Questa è una delle gare più complicate del Mondiale dal punto di vista fisico. 20 giri sono lunghi, ce la prenderemo con calma. E' vero che qui porteremo cose nuove per vedere se riusciremo a migliorare nelle gare sprint e sul giro secco, che per il momento è ciò che ci sta penalizzando maggiormente. Vediamo se riusciamo a metterci tra i primi".

"Per quanto riguarda le novità che dicevo, si tratta di modifiche, dettagli. Tutto studiato per andare meglio a serbatoio vuoto per sentirmi maggiormente a mio agio con la moto".

Essendo negli Stati Uniti, ad Acosta è stato chiesto di Kevin Schwantz, una delle icone del motociclismo a stelle e strisce grazie alle sue vittorie (25 nella massima serie del Motomondiale) e il titolo iridato conquistato nella stagione 1993 in sella a una Suzuki.

Acosta non si è tirato indietro e, anzi, ha colto la palla al balzo per affermare una cosa non banale per un ragazzo della sua età: "Abbiamo bisogno di più persone come Schwantz. Non sto parlando di guida o competizione. A volte abbiamo bisogno di più piloti con quel DNA".

"Una volta, quando ero piccolo, sono andato a Jerez de la Frontera e c'erano Angel e Fonsi Nieto. C'era anche Kevin ed è stato l'unico che ha passato 4 ore a firmare autografi per i tifosi. Abbiamo più bisogno di persone così. Questo è il vero DNA della MotoGP".

"Penso che i piloti debbano essere più naturali, dobbiamo essere come i piloti di qualche anno fa, con personaggi del calibro di Casey Stoner o Dani Pedrosa", ha concluso Acosta.