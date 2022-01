Dakar | Peterhansel completa il tris Audi: "Ci voleva!"

Finalmente la prima speciale pulita e Stéphane Peterhansel coglie l’occasione per dare la zampata e mettere il sigillo sulla decima tappa della Dakar 2022, da Wadi Ad Dawasir a Bisha. Dopo le vittorie di Carlos Sainz e Mattias Ekstrom per il team Audi, oggi è stata la volta di Mr Dakar che finalmente firma la sua prima vittoria di speciale in questa edizione 2022.

"Oggi non abbiamo avuto problemi con gli ammortizzatori, né di navigazione, o complicazioni tecniche per cui ne abbiamo approfittato. Sinceramente da Jeddah, questa è la prima tappa pulita per noi", racconta il francese del Team Audi, fuori dalla lotta per la vittoria sin dal primo giorno di gara per una rottura meccanica.

"Ci voleva, anche perché avevano già vinto Carlos e Mattias. Contento? Sì, anche se sinceramente il mio approccio alla corsa è sempre stato più rivolto alla classifica generale che alla vittoria di una singola tappa. Purtroppo, quest’anno non è stata così. Siamo pionieri di un progetto innovativo che comunque si è dimostrato molto competitivo".

Una giornata speciale ma fino ad un certo punto per uno che la Dakar l'ha vinta per ben 14 volte tra auto e moto. "La vittoria di Carlos è stata importante, perché è stata la prima su una macchina elettrica, ma non scambierei mai una vittoria di tappa con un successo nella generale. Vincere oggi fa comunque bene al morale dopo il nostro inizio complicato".

A Jeddah, Peterhansel puntava a chiudere nella Top 5. "Sapevamo che l’affidabilità sarebbe stata la grande incognita perché siamo arrivati alla Dakar senza aver fatto prima una corsa. Il bilancio comunque è positivo".

Il francese guarda avanti: "Audi deve essere capace di avere una vettura affidabile e performante per il 2023. Sono sicuro che ci riusciremo e saremo al via con una macchina competitiva per lottare per la vittoria. Vincere poi è un’altra cosa perché è la somma di tanti fattori. Abbiamo visto quest’anno. Basta un errore di navigazione e si possono perdere anche due ore", ha concluso.

