Dakar 2022 | L'Audi ha costruito una squadra di... vincenti

L’Audi non ha alcuna esperienza di Dakar, per cui il marchio degli anelli per iniziare la sua avventura nel deserto ha puntato sulla squadra più qualificata che esiste nel bivacco. L’attenzione è caduta sul team Q Motorsport GmbH, la struttura fondata da Sven Quandt e dai figli Thomas e Tobias. Un nucleo familiare capace di lasciare un segno molto profondo nella storia recente del raid.

Sven Quandt, tedesco di 65 anni, ha vinto da pilota la Marathon Cup nel 1998 in categoria T1. Nello stesso anno, il suo team GECO Raid ha conquistato le prime tre posizioni alla Parigi-Dakar, sempre in Classe T1. Dal 2002 al 2004 Sven è stato direttore sportivo Mitsubishi Motors, prima di dare vita al Team X-raid che ha totalizzato cinque vittorie alla Dakar e per undici volte si è aggiudicato la Coppa del Mondo rally raid FIA.

A Ingolstadt hanno visto lontano, cercando di accorciare la fase di apprendimento di una squadra che si affaccia alle corse nel deserto. L’esperienza della famiglia Quandt ha permesso di evitare gli errori che di solito si commettono nel varo di un programma di vertice così ambizioso.

Q Motorsport GmbH è stata fondamentale nello sviluppo e nella gestione del prototipo elettrico in collaborazione con i tecnici di Audi Sport, coniugando la teoria alla pratica in una vettura da competizione che “… rappresenta il progetto più complesso e raffinato che mai sia stato realizzato”. Parola di Julius Seebach, amministratore delegato di Audi Sport.

L’idea di andare a pescare il meglio dal mercato non ha riguardato solo la gestione sul campo del team, ma anche la costruzione della squadra: l’Audi, infatti, oltre a scegliere Mattias Ekström, lo svedese di 42 anni che ha costruito la sua carriera con i quattro anelli, ha puntato su una coppia di piloti che la Dakar l’hanno già vinta 17 volte!

Audi alla Dakar: Stéphane Peterhansel Photo by: Audi

Stiamo parlando di Stéphane Peterhansel (55 anni), navigato da Edouard Boulanger, vale a dire “Mister Dakar”: una leggenda vivente nel mondo dei rally raid. Il francese ha vinto la Dakar 14 volte, sei delle quali in moto e otto in auto.

"La Dakar è una delle ultime, vere, avventure off road – ammette il francese - e mai come ora si trova in procinto di cambiare radicalmente. Il futuro è elettrico. Tra dieci anni, tutti schiereranno al via auto full electric. La Dakar è un banco di prova estremo per ogni tecnologia. E noi vogliamo essere la prima squadra a vincere il rally raid più duro al mondo adottando la propulsione elettrica. Non vedo l'ora di affrontare la sfida con Audi”.

“La Dakar 2022 prevede un percorso in ampia parte differente rispetto alla scorsa edizione – prosegue l’asso transalpino - . Nel 2021 il terreno era prevalentemente roccioso, mentre ci attendono le dune nell’Empty Quarter, il più grande deserto di sabbia del mondo. Mi ricorda i tempi della Dakar in Africa. La velocità pura non sarà determinante. Sarà piuttosto cruciale evitare le ‘trappole’ tra le dune. Il primo obiettivo è arrivare al traguardo; sarei felice di chiudere nei primi cinque. Ma guiderò, come mio solito, per vincere”.

Carlos Sainz, Audi Sport Photo by: Audi Sport

Carlos Sainz (59 anni), navigato da Lucas Cruz e soprannominato “El Matador”, è anch’esso una leggenda vivente del Motorsport. Lo spagnolo, due volte campione del mondo rally (1990 e 1992), ha già conquistato tre vittorie assolute alla Dakar: nel 2010, 2018 e nel 2020, prima edizione in Arabia Saudita.

“A 59 anni, ho ancora fame di successi, altrimenti non avrei accettato questa nuova sfida. Sin da bambino, il mio sogno era diventare un pilota di rally. Da allora, la mia passione è restata immutata”.

Mattias Ekström Photo by: Audi Communications Motorsport

Mattias Ekström (42 anni), navigato da Emil Bergkvist, ha vinto due volte il DTM con Audi nel 2004 e 2007, prima di dimostrare la sua versatilità conquistando il Campionato del Mondo Rallycross nel 2016 e molteplici prove speciali del Campionato del Mondo Rally, partecipando inoltre ad alcune competizioni NASCAR e alla Supercars australiana. Nel 2021 ha fatto il proprio debutto alla Dakar e gareggia per CUPRA in Extreme E.