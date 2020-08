TCR Europe: Leonov e la Volcano Motorsport corrono a Le Castellet

Evgenii Leonov sarà al via del primo round della TCR Europe Series a Le Castellet la prossima settimana.

Il pilota russo guiderà la Cupra TCR che solitamente utilizza con il suo team, la Volcano Motorsport, nel Campeonato de España Resistencia assieme a Mikel Azcona, con il quale ha vinto tre gare l'anno scorso e anche i round di luglio a Navarra.

“L'idea è di partecipare in futuro al TCR Europe, quindi vogliamo prepararci bene quest'anno - ha detto Leonov - Sarà molto importante per noi finire le gare in Francia e giocarcela allo stesso livello dei piloti internazionali con grande esperienza. Il nostro obiettivo è di essere alla pari con gli altri concorrenti del TCR Europe".

Oltre all'evento del Paul Ricard, nei piani del team spagnolo ci sono anche le gare in Belgio e Spagna, come spiega il team manager Andrei Tkachenko.

"Quest'anno il nostro programma prevede la partecipazione al TCR Ibérico, ma vogliamo tornare nel TCR Europe anche per Spa e Barcellona”, commenta il dirigente.