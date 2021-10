TCR Europe: Azcona domina Gara 1 a Barcellona ed è Campione

Mikel Azcona ha dato l'ennesima lezione a tutti vincendo Gara 1 del TCR Europe a Barcellona, laureandosi Campione 2021 della serie turismo continentale.

Arrivato in Catalogna venerdì sera dopo aver centrato la Pole Position nel FIA WTCR a Most, il basco ha vestito la tuta della Volcano Motorsport salendo sulla sua Cupra Leon Competición e firmando il primato anche nelle Qualifiche di sabato mattina, senza aver effettuato le Prove Libere.

E proprio nella sessione cronometrata si è verificato il colpo di scena che in pratica ha messo in ghiaccio la corona europea per Azcona, dato che il suo diretto rivale, Franco Girolami, è incappato in un guasto alla pompa dell'acqua sulla Honda Civic Type R della PSS Racing, non riuscendo ad effettuare alcuna tornata.

Con l'argentino in fondo al gruppo, per Azcona si è trattato di amministrare la situazione fin dalla partenza, quando ha tenuto benissimo la prima posizione, prima che la Safety Car entrasse praticamente subito.

Questo perché alla curva 10 un contatto tra Felice Jelmini e Tom Coronel ha provocato la rottura della ruota anteriore destra sulla Hyundai Elantra N del ragazzo della Sébastien Loeb Racing, che non riuscendo più a curvare alla 12 ha centrato la Cupra dell'incolpevole Felipe Fernandez.

Fuori sia il lombardo della Sébastien Loeb Racing che lo spagnolo del RC2 Junior Team, l'auto di sicurezza è rimasta sul tracciato a lungo perché gli addetti non sono stati propriamente veloci a rimuovere le macchine, riuscendo pure a piantarsi con il fuori strada nella ghiaia mentre cercano di trainare via la macchina di Jelmini.

Ripartenza al giro 7 e Azcona ha allungato subito sul gruppo ad inseguire, senza mai farsi avvicinare e andando a conquistare non solo il successo in gara, ma anche il secondo titolo europeo della sua carriera dopo quello del 2018. E questo comporta anche che il giovane della Cupra Racing potrà riprendere l'aereo e tornare in Repubblica Ceca per le gare domenicali del WTCR.

Mikel Azcona, Volcano Motorsport, Cupra Leon Competicion TCR Photo by: TCR media

Venendo al resto della classifica, Teddy Clairet si porta a casa la piazza d'onore con la sua Peugeot 308, superando la via la Hyundai Elantra N di Sami Taoufik (Sébastien Loeb Racing) che era in prima fila.

Il marocchino resta comunque sul podio, tenendo a debita distanza l'Audi RS 3 LMS di Nicolas Baert (Comtoyou Racing), che ha avuto fino a metà gara il suo da fare per resistere alla Hyundai Elantra N di Niels Langeveld (Sébastien Loeb Racing).

L'olandese all'ultima tornata viene superato dalla Honda del Brutal Fish Racing Team condotta da Isidro Callejas, riuscendo comunque a terminare sesto con dietro le altre di Martin Ryba e Jack Young.

Lotta serratissima per la Top10 che vede Jimmy Clairet avere la meglio con la sua Peugeot della quarta Hyundai Elantra N della Sébastien Loeb Racing nelle mani di Mehdi Bennani.

A punti vanno anche Klim Gavrilov alla prima uscita sulla Cupra della Volcano Motorsport, la Honda di Viktor Davidovski (PSS Racing), le Hyundai i30 N della Janík Motorsport con sopra Mat'o Homola e Jáchym Galáš, rispettivamente 13° e 15°, divisi dall'Audi di Coronel (Comtoyou Racing).

Fuori dai punti la Cupra di Evgenii Leonov (Volcano Motorsport) e Girolami, che quindi vede sfumare i sogni di titolo.

L'esordio nel TCR Europe di Giacomo Ghermandi vede il bolognese portare la Cupra della Lema Racing 19a sotto la bandiera a scacchi, fra quelle di Sylvain Pussier (Team Clairet Sport) e Sergio Lopez (RC2 Junior Team).

KO oltre a Jelmini e Fernandez, Dušan Borkovič con l'altra Audi di Comtoyou Racing e Gilles Colombani per un problema tecnico che ha impedito alla Cupra del Team Clairet Sport di schierarsi.

TCR Europe - Barcellona: Gara 1

Dušan Borkovic, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS TCR 1 / 44 Foto di: TCR Media Franco Girolami, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR 2 / 44 Foto di: TCR Media Franco Girolami, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR 3 / 44 Foto di: TCR Media Franco Girolami, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR 4 / 44 Foto di: TCR Media Franco Girolami, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR 5 / 44 Foto di: TCR Media Franco Girolami, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR 6 / 44 Foto di: TCR Media Franco Girolami, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR 7 / 44 Foto di: TCR Media Gilles Colombani, Team Clairet Sport, Cupra TCR 8 / 44 Foto di: TCR Media Martin Ryba, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R TCR 9 / 44 Foto di: TCR Media Martin Ryba, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R TCR 10 / 44 Foto di: TCR Media Martin Ryba, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R TCR 11 / 44 Foto di: TCR Media Martin Ryba, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R TCR 12 / 44 Foto di: TCR Media Mehdi Bennani, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 13 / 44 Foto di: TCR Media Mehdi Bennani, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 14 / 44 Foto di: TCR Media Mehdi Bennani, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 15 / 44 Foto di: TCR Media Mehdi Bennani, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 16 / 44 Foto di: TCR Media Mehdi Bennani, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 17 / 44 Foto di: TCR Media Niels Langeveld, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 18 / 44 Foto di: TCR Media Niels Langeveld, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 19 / 44 Foto di: TCR Media Niels Langeveld, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 20 / 44 Foto di: TCR Media Niels Langeveld, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 21 / 44 Foto di: TCR Media Niels Langeveld, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 22 / 44 Foto di: TCR Media Niels Langeveld, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 23 / 44 Foto di: TCR Media PSS Racing, Honda Civic Type R TCR 24 / 44 Foto di: TCR Media Sami Taoufik, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 25 / 44 Foto di: TCR Media Sami Taoufik, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 26 / 44 Foto di: TCR Media Sami Taoufik, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 27 / 44 Foto di: TCR Media Sérgio Lopez Bolotin, RC2 Junior Team, Cupra Leon Competición TCR 28 / 44 Foto di: TCR Media Sérgio Lopez Bolotin, RC2 Junior Team, Cupra Leon Competición TCR 29 / 44 Foto di: TCR Media Sérgio Lopez Bolotin, RC2 Junior Team, Cupra Leon Competición TCR 30 / 44 Foto di: TCR Media Sérgio Lopez Bolotin, RC2 Junior Team, Cupra Leon Competición TCR 31 / 44 Foto di: TCR Media Sérgio Lopez Bolotin, RC2 Junior Team, Cupra Leon Competición TCR 32 / 44 Foto di: TCR Media Sérgio Lopez Bolotin, RC2 Junior Team, Cupra Leon Competición TCR 33 / 44 Foto di: TCR Media Viktor Davidovski, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR 34 / 44 Foto di: TCR Media Viktor Davidovski, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR 35 / 44 Foto di: TCR Media Viktor Davidovski, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR 36 / 44 Foto di: TCR Media Viktor Davidovski, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR 37 / 44 Foto di: TCR Media Auto in pit-lane 38 / 44 Foto di: TCR Media Azione in pista 39 / 44 Foto di: TCR Media Dušan Borkovic, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS TCR 40 / 44 Foto di: TCR Media Giacomo Ghermandi, Lema Racing, Cupra Leon Competicion TCR 41 / 44 Foto di: TCR Media Giacomo Ghermandi, Lema Racing, Cupra Leon Competicion TCR 42 / 44 Foto di: TCR Media Giacomo Ghermandi, Lema Racing, Cupra Leon Competicion TCR 43 / 44 Foto di: TCR Media Giacomo Ghermandi, Lema Racing, Cupra Leon Competicion TCR 44 / 44 Foto di: TCR Media