Mirko Bortolotti non correrà con Audi nel 2021

Mirko Bortolotti non sarà più un pilota di Audi Sport nel 2021 e continuerà la propria carriera con un altro marchio.

L'annuncio è arrivato per bocca dello stesso ragazzo trentino al termine della 9h di Kyalami, ultimo round dell'Intercontinental GT Challenge che l'ha visto terminare al secondo posto con la R8 LMS del Team WRT in equipaggio con Charles Weerts e Frédéric Vervisch.

"Penso che possiamo essere contenti del risultato, in questa gara la differenza è stata di pochi metri fra il vincitore e gli altri - ha commentato il 30enne prima di salire sul podio - Fred ha dovuto effettuare un passaggio in pit-lane per resettare il tempo di guida e non incorrere in una penalità".

"Personalmente sono piuttosto felice di questo secondo posto, anche perché per me è stata l'ultima gara da pilota Audi Sport. L'anno prossimo continuerò con un altra Casa, dunque colgo l'occasione per ringraziare tutta l'Audi e il Team WRT per questo grande anno assieme".

Bortolotti era passato ai Quattro Anelli proprio ad inizio 2020 dopo diverse stagioni in Lamborghini, che ora potrebbe riaccoglierlo a braccia aperte.

“Non continuerò con loro, ma rispetterò sempre ciascun rappresentante di questo costruttore. Assieme abbiamo trascorso una bella stagione condividendo ottime esperienze, anche se ovviamente è stato un 2020 molto duro sotto altri aspetti. Ma in pista è stata una bella avventura".