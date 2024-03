WEC | Lamborghini SC63, basi solide: "Ora lavorare per crescere"

La Lamborghini SC63 ha finalmente affrontato la sua prima gara esordendo nel FIA World Endurance Championship in occasione della 1812 km del Qatar.

Il circuito di Lusail ha ospitato il primo evento stagionale della serie e per la LMDh telaiata Ligier della Casa di Sant'Agata Bolognese si è trattato del primo vero confronto competitivo contro le rivali della Classe Hypercar, alcune delle quali incontrate solamente nei test svolti in inverno.

Va subito detto che non c'erano obiettivi di risultati particolari, se non quello di terminare tutte le 10h in programma evitando possibilmente problemi tecnici e accumulando il maggior numero di km possibile per incamerare informazioni e dati su un prototipo di una grande complessità gestionale, come anche i vertici della Casa del Toro avevano sottolineato nei giorni scorsi.

Le uniche noie sono arrivate durante i test del Prologo e nelle Prove Libere, dove prima è stata necessaria la sostituzione del differenziale con successiva relativa verifica al cambio, seguita da un problemino al volante sistemati nella serata di lunedì, mentre giovedì un guasto al cambio ha fermato anzitempo la vettura #63.

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara, Daniil Kvyat Photo by: JEP / Motorsport Images

Per la Qualifica è toccato a Daniil Kvyat il compito si attaccare il cronometro, ottenendo il 18° tempo e mancando l'accesso alla Hyperpole, mentre in gara il russo assieme a Mirko Bortolotti ed Edoardo Mortara si è concentrato nel mettere insieme il maggior numero di tornate cercando di evitare ogni tipo di situazione controversa.

Unico neo il riscontro di un problema alla sospensione che ha costretto l'auto a ridurre la velocità e rientrare ai box perdendo alcuni giri giri. Alla fine la miglior media dei tre l'ha ottenuta Bortolotti, ovvero colui che ha anche guidato di più nei test la SC63, fermandosi ad 1"3 circa da quella di Matt Campbell con la Porsche.

Ma ciò che contava era appunto vedere la bandiera a scacchi e poco importa se si è trattato di un 14° posto a 5 giri dai vincitori perché ogni cosa vista in Medio Oriente dagli uomini di Lamborghini Squadra Corse e Iron Lynx tornerà utile per fare passi avanti nelle prossime uscite.

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara, Daniil Kvyat Photo by: JEP / Motorsport Images

“Dobbiamo guardare gli aspetti positivi e questo appuntamento possiamo considerarlo come un ottimo inizio della nostra avventura", sottolinea Bortolotti.

"Siamo riusciti a portare al termine la gara, che era anche il nostro obiettivo di oggi, e abbiamo imparato e raccolto molti dati utili ad ogni sessione di questo weekend. Penso che per noi sia una buona base di partenza, sicuramente c’è ancora molto lavoro da fare".

Mortara aggiunge: “È stata una lunga settimana in Qatar, abbiamo svolto molte ore di lavoro, ma siamo estremamente felici di essere riusciti a concludere l'evento. Non è stato facile perché era il nostro debutto nel campionato e ci sono molti aspetti su cui dobbiamo migliorare".

"Ma in termini di affidabilità abbiamo dimostrato di avere una vettura che può terminare una corsa senza grossi problemi e che, in diversi momenti, è risultata competitiva".

"Ora dobbiamo solo capire come migliorare il nostro pacchetto tecnico e sicuramente abbiamo un lungo lavoro da svolgere, ma questo è un progetto fantastico e personalmente mi sono trovato davvero bene con la squadra".

Soddisfatto anche Kvyat: “Oggi era importante finire la gara arrivando alla bandiera a scacchi perché avevamo bisogno di raccogliere più dati e informazioni possibili per i piloti, per gli ingegneri e per i meccanici".

"Abbiamo fatto esattamente quello che avevamo pianificato prima del via, è un buon inizio, partiamo con basi solide, ma dobbiamo lavorare sodo per arrivare in alto".

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara, Daniil Kvyat Photo by: JEP / Motorsport Images

Il Direttore del team, Emmanuel Esnault, analizza così il weekend: "Lasciamo Lusail con sentimenti positivi per l'esito della gara. L'avvio di un progetto del genere ha richiesto uno sforzo enorme da parte dei soggetti coinvolti e voglio ringraziare tutti i nostri collaboratori, piloti, membri del team, meccanici e ingegneri per il brillante impegno e le lunghe ore di lavoro delle ultime settimane e degli ultimi mesi".

"Questo è l'inizio di una stagione di apprendimento, ma avere una base così solida è molto motivante se si considera l'enorme quantità di lavoro che ci aspetta. Tra un paio di settimane parteciperemo alla 12h di Sebring, una delle gare più difficili al mondo".

"Dobbiamo trarre il massimo beneficio da ciò che impariamo durante i weekend di gara per sviluppare la vettura e migliorare ulteriormente le nostre operazioni in pista per offrire ai nostri piloti le migliori opportunità possibili".

Rouven Mohr, Responsabile Tecnico di Lamborghini, chiosa: “In generale, sono molto felice del debutto della nostra Lamborghini SC63. Per noi è stato molto emozionate perché si tratta di una grande sfida e, alla fine, lasciatemi dire che il risultato finale è la dimostrazione che la squadra ha lavorato in sintonia, che le prestazioni ci sono e che, sicuramente, dobbiamo migliorare ulteriormente per essere ancora più competitivi".