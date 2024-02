IGTC | Esordio stagionale con record per Pirelli a Bathurst

Prima stagionale con molte conferme e un record tutto nuovo da aggiungere alla già lunga bacheca di primati. Questa, in sintesi, dal punto di vista di Pirelli, la prima gara GT del 2024, la 12h di Bathurst che ha confermato le caratteristiche di affidabilità, versatilità e prestazionalità della P Zero DHF.

Le gomme del fornitore unico dell’Intercontinental GT Challenge non solo hanno assicurato lo svolgimento di una gara serrata, vinta da Matt Campbell su Porsche 911 GT3-R 992 (A-Pro Team), ma hanno anche accompagnato Jules Gounon alla guida di una versione speciale della Mercedes-AMG GT3 al nuovo record del circuito di Mount Panorama.

Con le P Zero DHF si serie, utilizzate in tutte le gare GT da tutte le vetture iscritte, il campione francese ha percorso i 6,213 Km del tracciato alla velocità media di 191,82 km/h, con un tempo di 1'56"605, facendo registrare il giro più veloce di sempre di un'auto GT sulla pista di Mount Panorama.

Jules Gounon, Mercedes-AMG GT3, Bathurst 2024 Photo by: Mercedes AMG

Complessivamente, nel corso del week-end le gomme sono state utilizzate nelle condizioni più diverse e talvolta estreme. In particolare, durante la gara si sono avute temperature molto variabili - dai 16°C della partenza a un massimo di 30°C, quelle ambientali, e una escursione di 18-40°C per quelle al suolo, alle quali si è aggiunta in più momenti la pioggia, che ha reso necessario il ricorso delle coperture 'wet'.

"È stato un week-end entusiasmante non solo perché abbiamo dato il nostro contributo a un nuovo record e a un nuovo successo sportivo di un marchio di cui siamo partner da sempre, ma anche perché in una gara tradizionalmente sfidante come questa, abbiamo acquisito indicazioni e dati preziosi per il prosieguo della stagione e per lo sviluppo futuro delle nostre gomme", ha dichiarato Matteo Braga, Responsabile delle attività in circuito di Pirelli.

"Nel complesso le P Zero DHF hanno confermato ancora una volta la loro versatilità e capacità di adattamento alle condizioni più diverse nel corso di una stessa gara. Il prossimo banco di prova sono i test al Paul Ricard, preludio della stagione del GTWC Europe che si preannuncia ricca di sfide”.

#888 Eight Race Engineering Mercedes-AMG GT3 Evo: Will Brown, Broc Feeney, Mikaël Grenier Photo by: SRO

Pirelli continuerà a fornire in esclusiva la 12 Ore di Bathurst fino al 2028. Il week-end di gara ha rappresentato, infatti, anche l’occasione per confermare la collaborazione tra l’azienda fornitrice e l’organizzatore, che hanno rinnovato l'accordo in atto con un contratto quinquennale.