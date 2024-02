Bathurst: Gounon centra il nuovo giro record con la Mercedes

Jules Gounon ce l'ha fatta! E' della Mercedes il nuovo record sul giro di Bathurst, stabilito in una sessione speciale andata in scena durante il fine settimana della 12h autraliana che apre la stagione 2024 dell'Intercontinental GT Challenge.

La Casa della Stella, che in Oceania festeggia i 130 anni di attività sportive, ha portato una versione modificata della sua AMG GT3, dotata di motore V8 da 6.2 litri, finalizzato alle massime prestazioni senza restrittori, ala posteriore con sistema DRS, impianto frenante in carbonio, aerodinamica ottimizzata con splitter differente dalla versione omologata GT3, così come minigonne laterali e diffusore posteriore.

Gounon ha percorso i 6,213km del mitico Mount Panorama in 1'56"605 alla velocità media di 191.82km/h, abbassando il precedente primato stabilito da una vettura GT di 2"074, in quell'occasione la la Brabham BT62 guidata da Matt Youlden.

Fra l'altro, il francese era già riuscito ad andare più forte del record durante le prove del venerdì svolte per affinare l'assetto della sua auto speciale e questa mattina alle ore 9;20 è riuscito nell'impresa.

Jules Gounon, Mercedes-AMG GT3, Bathurst 2024 Photo by: Mercedes AMG

"È stata un'esperienza straordinaria per me. Il Mount Panorama è uno dei circuiti più belli del mondo e uno dei miei preferiti in assoluto. E' davvero speciale per me che ho centrato tre vittorie qui, due delle quali con la Mercedes. Quello che abbiamo ottenuto con la nostra auto da record è davvero fantastico", ha detto Gounon sceso dal mezzo.

"Tutto sembrava andare più veloce e con maggiore intensità. Le velocità in curva degli pneumatici sono impressionanti, il sottofondo sonoro è semplicemente spettacolare. Il giro record ha richiesto tutto da parte mia, soprattutto nel settore centrale, con il raggiungimento di oltre 240 km/h attraverso lo skyline".

"L'auto si fa davvero valere in curva e ci vuole molto impegno per sfruttare queste prestazioni. Complimenti vivissimi a Pirelli e ai nostri ingegneri per questo capolavoro. È stato un onore per me guidare la Mercedes-AMG GT3 speciale in questa giornata memorabile".

Jules Gounon, Mercedes-AMG GT3, Bathurst 2024 Photo by: Mercedes AMG

Christoph Sagemüller, Capo di Mercedes-AMG Motorsport, ha aggiunto: "Jules ha fatto un giro incredibile qui sul Mount Panorama! Le auto da corsa GT3 hanno già mostrato uno sviluppo impressionante negli ultimi dieci anni e dimostrare oggi su questa pista iconica cosa è possibile fare con la nostra AMG GT3 è un traguardo speciale per noi".

"Questo weekend di gara segna anche l'inizio del nostro 130° anniversario nel motorsport. La voglia di competere, la passione per l'innovazione e la caccia ai record sono sempre state una parte centrale del nostro DNA. Questo anniversario è l'occasione perfetta per rivitalizzare questo spirito con il nostro record sul circuito di Mount Panorama".

"I nostri ingegneri hanno anche dimostrato di cosa è capace la nostra famosa Mercedes-AMG GT3 e hanno fatto un lavoro eccezionale. Questo record è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi come marchio. Grazie a tutte le persone coinvolte e naturalmente a Jules, che ha realizzato in pista questa prestazione fenomenale".

Di seguito, ecco il video onboard del primato firmato da Gounon con la Mercedes.