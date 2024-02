IGTC | Porsche più forte di tutto e tutti alla 12h di Bathurst

La Porsche centra un altro storico successo imponendosi alla 12h di Bathurst, primo evento stagionale dell'Intercontinental GT Challenge 2024.

A quasi un mese dalla vittoria ottenuta alla 24h di Daytona con la 963 LMDh, sul mitico Mount Panorama la Casa di Weissach riesce ad avere la meglio dei rivali grazie alla prestazione super della 911 GT3.R 992 #912 guidata dall'idolo locale Matt Campbell, Ayhançan Güven e Laurens Vanthoor, in una giornata di gloria per il team Manthey EMA visto che al primato assoluto di Classe PRO si aggiunge anche il trionfo della 'vecchia' 911 condotta da Alessio Picariello, Harry King e Yasser Shahin (#911) in Classe PRO-AM.

E' stata una gara tiratissima e ricca di colpi di scena, cominciati a susseguirsi dopo circa 130' dalla bandiera verde, avvenuta come sempre all'alba e le vetture ad affrontare la prima parte al buio con il sole a sorgere nel meraviglioso orizzonte australiano.

La pioggia ha rimescolato le carte ulteriormente a metà della corsa, la quale ha visto l'intervento per ben 10 volte della Safety Car raggruppando tutti e costringendo i team a rivedere per più e più volte le strategie.

Con la pista che è andata per due volte asciugandosi, prima di uno scroscio a portare nuovamente tutti ai box per montare le Pirelli scanalate, il finale è stato di quelli mozzafiato e da evitare ai deboli di cuore, ma da consigliare a tutti gli appassionati di automobilismo.

L'ultima SC è arrivata a tre quarti d'ora dalla conclusione e si è levata di torno con 30' sul cronometro: il sangue freddo di Campbell lo ha portato ad allungare piazzando un margine di sicurezza di 5" sugli agguerriti inseguitori, dandogli modo di amministrare al meglio le ultime tornate.

#75 SunEnergy1 Racing Mercedes-AMG GT3 Evo: Jules Gounon, Kenny Habul, Luca Stolz Photo by: Gruppe C GmbH

E dire che la forza della Porsche, alleggerita di 10Kg prima del via dopo che lo stesso peso le era stato aggiunto nella giornata di sabato, si era potuta apprezzare fin dalle prime battute, quando anche Güven e Vanthoor avevano condotto le operazioni, prima che in Manthey EMA arrivasse un doppio Drive Through da scontare.

Il primo alla 7a ora per un pit-stop effettuato sotto il tempo minimo, il secondo poco dopo poiché la penalità era stata osservata quando era stata chiamata in causa la SC, quindi ripetendo l'operazione e perdendo ulteriore tempo.

Ma le ottime strategie apportate dagli uomini di Porsche-Manthey EMA beneficiando delle successive cinque neutralizzazioni hanno rimesso davanti la 911 'Grello' e Campbell ha potuto tagliare il traguardo vittorioso nella gioia dei portacolori di Weissach.

L'aspra battaglia per la piazza d'onore ha visto emergere la Mercedes di Sun Energy 1 Racing, prima 12 mesi fa ed ora sul secondo gradino del podio con il trio Gounon/Habul/Stolz. La AMG GT3 #75 non era partita benissimo, ma è sempre riuscita a restare nel giro di testa e agganciata al gruppetto dei migliori.

Nel rimescolo delle posizioni con la SC intervenuta a 4h dal termine ha dato modo alla vettura della Stella di issarsi sul podio e per alcuni istanti anche in testa, prima che la Porsche salisse nuovamente al comando. Anche Gounon ha tenuto i nervi saldissimi alla ripartenza, specialmente quando alle sue spalle Jaxon Evans ha provato un disperato assalto alla curva 'The Chase', andato male anche per lui visto che ne ha approfittato Christopher Haase per soffiargli il terzo posto.

Podio assoluto completato quindi dall'Audi #22 del Team MPC (non iscritta all'IGTC) con Haase/Talbot/K.Van Der Linde, in rimonta nella seconda metà di gara e col tedesco a regalare la gioia alla R8 LMS.

#22 Melbourne Performance Centre Audi R8 LMS Evo II: Christopher Haase, Kelvin van der Linde, Liam Talbot Photo by: Gruppe C GmbH

L'attacco andato malissimo di Evans non solo ha costretto l'alfiere della Phantom Global Racing ad accontentarsi del quarto posto sulla Porsche #13 condivisa con Buus/Eriksson, ma è costato caro pure alla BMW #46 del Team WRT che con Maxime Martin aveva provato ad approfittare della situazione cercando di passare Evans nel marasma innescato con l'incolpevole Gounon.

Il belga ha affiancato la 911 sul rettifilo, ma si è trovata all'esterno in curva 1 e mettendo due ruote sull'erba per evitare contatti è scivolato in quinta piazza, mentre Haase passava Evans. Un vero peccato perché la M4 GT3 su cui hanno corso molto bene sia Valentino Rossi che Raffaele Marciello era rimasta l'unica della compagine di Vincent Vosse in gara.

La BMW #32 di Weerts/Vanthoor/S.Van Der Linde, partita dalla Pole e rimasta in bagarre per il podio fino alla 5a ora è finita rovinosamente a muro al tornantino in salita verso la montagna, con Weerts colpito da un doppiato che aveva provato a sfilare all'esterno (con ingresso di SC a seguire).

Al traguardo, a seguire troviamo altre tre Mercedes, con la #888 di Feeney/Brown/Grenier (National Storage Racing) sesta tenendosi dietro la #222 di Waters/Lowndes/Randle (Scott Taylor Motorsport) e la #130 di Engel/Fraga/Reynolds (GruppeM Racing), quest'ultima alle prese con una serie di penalità.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Raffaele Marciello, Maxime Martin, Valentino Rossi Photo by: BMW Motorsport

Un peccato invece per la AMG #77 di Craft-Bamboo, costretta ai box nelle ultime due ora a causa di una toccata a muro da parte di Daniel Juncadella che ha danneggiato la sospensione posteriore sinistra, scendendo indietro nell'ordine.

In Top10 generale abbiamo quindi la Porsche #911 di Manthey EMA vincente in Classe PRO-AM proprio in extremis, recuperando anche da un testacoda. Un Drive-Through comminato per infrazione nella procedura dell'ultima SC alla Mercedes #27 di Heart of Racing fa scivolare al secondo posto della categoria Riberas/Gunn/James, rimasti a lungo in testa prima di un finale beffardo.

Mastica amaro anche la AMG di Triple Eight JMR: la #88 nelle battute conclusive si è vista costretta a rallentare per un danno allo splitter che era stato riparato con il nastro adesivo nell'ultima sosta, per cui Whincup/Love/Ibrahim non riescono ad andare oltre il terzo posto, ma riuscendo a salvare almeno il podio visto che l'Audi #9 di MPC (Holdsworth/Fiore/Cini) e la Mercedes #48 di MMotorsport (Wood/Brocq/Walden/McMillan) erano lontane.

#911 Manthey Racing / EMA Motorsport Porsche 911 GT3 R (991.2): Harry King, Alessio Picariello, Yasser Shahin Photo by: Gruppe C GmbH

Per quel che riguarda la Classe Silver arriva una grande vittoria per la Wall Racing, che schierava la sua nuova Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #93 per D'Alberto/Wall/Deyner/Deitz, i quali sono riusciti ad allungare strada facendo per battere l'Audi #44 di Valmont Racing/Tigani (Youlden/Shiels/Zalloua/Pires) e la Mercedes #47 di Supabarn/Tigani (Russell/Webb/J.Koundouris/T.Koundouris).

Infine la Mercedes #19 del Team Nineteen-Prestige si è imposta in Classe GT4 grazie a Griffith/Christodoulou/Bilski davanti alla McLaren Artura #230 di Method Motorsport (Hayman/McLennan/Schutte). Terzi i compagni di squadra di questi, Flack/Mostert/Bryan con la Artura #25.

Pos N. Team Piloti Auto 1 912 Manthey EMA L.Vanthoor/A.Guven/ M.Campbell Porsche 992 GT3R PRO 275 12:01:22.0968 132 2:03.0645 2 75 SunEnergy1 K.Habul/J.Gounon/ L.Stolz Mercedes-AMG GT3 PRO 275 12:01:24.7304 63 2:03.2615 3 22 Wash It Team MPC L.Talbot/C.Haase/ K.van der Linde Audi R8 LMS Evo II PRO 275 12:01:25.8759 24 2:03.3176 4 13 Phantom Global Racing J.Eriksson/J.Evans/ B.Buus Porsche 992 GT3R PRO 275 12:01:27.5006 58 2:02.9897* 5 46 Team WRT V.Rossi/M.Martin/ R.Marciello BMW M4 GT3 PRO 275 12:01:27.9663 31 2:03.3179 6 888 National Storage Racing B.Feeney/W.Brown/ M.Grenier Mercedes-AMG GT3 Evo PRO 275 12:01:29.4263 84 2:03.5313 7 222 Scott Taylor Motorsport C.Waters/C.Lowndes/ T.Randle Mercedes-AMG GT3 PRO 275 12:01:38.2583 19 2:04.2813 8 130 Mercedes-AMG Team GruppeM M.Engel/F.Fraga/ D.Reynolds Mercedes-AMG GT3 PRO 275 12:01:52.7166 85 2:03.3568 9 911 The Bend Manthey EMA A.Picariello/H.King/ Y.Shahin Porsche 991 GT3R Spe PAM 274 12:02:00.9098 148 2:03.2480 10 27 Heart of Racing by SPS A.Riberas/R.Gunn/ I.James Mercedes-AMG GT3 PAM 274 12:02:30.4313 118 2:03.8223 11 88 Triple Eight JMR J.Whincup/J.Love/ J.Ibrahim Mercedes-AMG GT3 Evo PAM 274 12:02:59.2924 145 2:03.4939 12 93 Wall Racing T.D'Alberto/D.Wall/ G.Denyer/A.Deitz Lamborghini Huracan SIL 273 12:02:36.4909 106 2:03.8670 13 9 Hallmarc Team MPC L.Holdsworth/D.Fiore/ M.Cini Audi R8 LMS Evo II PAM 270 12:01:23.5852 49 2:03.7707 14 44 Valmont Racing/Tigani M'sport L.Youlden/B.Shiels/ M.Zalloua/S.Pires Audi R8 LMS SIL 270 12:01:53.1097 24 2:04.6420 15 47 Supabarn Supermarkets/Tigani D.Russell/J.Webb/ J.Koundouris/ T.Koundouris Mercedes-AMG GT3 SIL 268 12:01:58.7227 26 2:05.1340 16 48 MMotorsport G.Wood/J.Le Brocq/ G.Walden/J.McMillan Mercedes-AMG GT3 EVO PAM 259 12:02:45.2693 20 2:04.7508 17 19 Prestige Iveco M.Griffith/ A.Christodoulou/ D.Bilski Mercedes-AMG GT4 GT4 253 12:02:03.1843 29 2:14.5097 18 230 Method Motorsport T.Hayman/T.McLennan/ E.Schutte McLaren Artura GT4 GT4 252 12:01:56.8704 37 2:17.1339 19 20 T2 Racing / Localsearch C.Sbirrazzuoli/ D.Jilesen/A.Hargraves IRC GT INV 245 12:03:02.2293 83 2:07.2827 20 702 IRC / TekworkX Motorsport D.Stutterd/P.Tracy/ G.Emery/M.Twigg IRC GT INV 233 12:02:04.3997 45 2:09.4472 21 10 SUPAGLASS RACING N.Percat/C.Hill/ J.Holinger IRC GT INV 222 12:03:06.9567 30 2:06.7217 22 25 Method Motorsport M.Flack/C.Mostert/ J.Bryan McLaren Artura GT4 GT4 217 12:02:58.2208 28 2:14.7214 23 701 Vortex L.Amrouche/J.Boillot/ P.Bonnel Vortex Vortex 1.0 INV 212 12:03:00.3802 56 2:17.3648 NC 77 Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo D.Juncadella/J.Ojeda/ M.Goetz Mercedes-AMG GT3 PRO 223 09:57:41.0598 17 2:03.6375 NC 2 KFC Team MPC B.Schumacher/ M.Winkelhock/R.Feller Audi R8 LMS Evo II PRO 216 09:37:30.2597 17 2:03.6176 NC 111 MRA Motorsport / 111 Racing D.Currie/R.Gray/ G.Donaldson Marc II 2023 INV 198 09:57:20.9053 100 2:07.2346 NC 32 Team WRT C.Weerts/D.Vanthoor/ S.van der Linde BMW M4 GT3 PRO 120 04:47:46.7614 61 2:03.4847 NC 91 Wheels FX Racing T.Slade/C.McLeod/ H.Morrall/K.Kassulke Marc II 0 INV 85 03:20:00.0847 29 2:06.2891 NC 56 Ginetta Australia P.Buccini/A.Zerefos/ C.White/O.Hizzey Ginetta G56 GT4 GT4 83 05:30:58.5650 81 2:17.8606