24h Nürburgring: Frikadelli difenderà il successo con la Ferrari

La Frikadelli Racing sarà nuovamente al via della 24h del Nürburgring per difendere il successo ottenuto l'anno scorso con la Ferrari 296 GT3.

Nel 2023, infatti, al debutto come team clienti della Casa di Maranello, la compagine di Klaus Abbelen centrò una storica vittoria lungo il Nordschleife che fu anche la primissima in una 24h per la neonata 296 GT3.

Trionfo che sottolineò ancor di più la bravura della squadra (alla prima esperienza con una Ferrari) perché arrivò senza la richiesta di un supporto diretto dal Cavallino Rampante, così come la bontà della vettura che fu guidata da Nicky Catsburg ed Earl Bamber (entrambi piloti di General Motors per Corvette e Cadillac) assieme a David Pittard (ex-BMW e portacolori Aston Martin) e Felipe Laser.

Quest'anno la 24h del Nürburgring è stata inserita come secondo round del calendario dell'Intercontinental GT Challenge il fine settimana del 30 maggio-2 giugno e in preparazione al grande evento la Frikadelli Racing svolgerà una serie di test, comprese eventualmente le due gare di quattro ore per le Qualifiche della 24h (previste il 13-14 aprile).

#30 Frikadelli Racing Team Ferrari 296 GT3: Earl Bamber, Nick Catsburg, David Pittard, Felipe Fernandez Laser Photo by: 24h Nürburgring

"A causa delle numerose controversie relative all'organizzazione delle singole gare di durata al Nürburgring, abbiamo deciso di concentrarci esclusivamente sulla 24h per quanto riguarda le nostre uscite sull'Inferno Verde", spiega il Team Principal, Abbelen, riferendosi alle diatribe che hanno avuto nelle ultime settimane gli organizzatori dei campionati che si tengono sul tracciato tedesco.

"Dopo oltre 20 anni di attività nella serie, non è un passo facile da compiere, ma vogliamo rimanere completamente estranei a questa questione politica e aspettare di vedere come si svilupperà la situazione. Speriamo vivamente che nel 2025 ci sia di nuovo un concetto generale standardizzato e coerente nello spirito del motorsport".

Per il momento la formazione dei piloti non è ancora stata annunciata e verrà decisa successivamente; qualora la squadra con sede a Barweiler facesse richiesta alla Ferrari per avere uno dei piloti ufficiali di Competizioni GT, andranno valutati gli impegni di questi ultimi e il fatto che per correre sul Nordschleife è richiesto il patentino speciale, che si ottiene prendendo parte ad un numero minimo di ore nelle attività che si tengono lungo l'Inferno Verde.