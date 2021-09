Vierge finalizza il passaggio in SBK con Honda

Secondo quanto ha appreso Motorsport.com, il 24enne di Barcellona sarà in coppia con Iker Lecuona, che dovrebbe rendere ufficiale il suo passaggio alla Honda nei prossimi giorni.

Con questa mossa, Honda cambierà completamente la sua line-up in Superbike per il 2022, con Alvaro Bautista che ha già annunciato il suo ritorno in Ducati, mentre Leon Haslam al momento rimane senza una squadra.

Vierge ha disputate sette stagioni in Moto2, conquistando quattro podi e tre pole position nella classe di mezzo del Motomondiale.

Negli ultimi due anni, il catalano ha corso per il Sepang Racing Team (SRT), squadra che scomparirà al termine della stagione 2021, a causa dell'uscita di scena del suo sponsor principale, il colosso petrolifero Petronas.

Vierge ha avuto la possibilità di fare il suo debutto in MotoGP lo scorso fine settimana ad Aragon, dopo che SRT gi aveva offerto la chance di sostituire Franco Morbidelli. Tuttavia, lo spagnolo ha deciso di non accettare l'invito, perché riteneva che questa proposta non aveva molto senso, visto che nel 2022 non avrebbe comunque avuto accesso ad una delle due M1 del team.

Stamani è stato confermato che una di queste sarà affidata ad Andrea Dovizioso, che tornerà a correre a Misano questo fine settimana dopo aver vissuto quasi un anno sabbatico al termine della sua parentesi in Ducati. Con ogni probabilità, sulla seconda dovrebbe salire Darryn Binder, che poche settimane fa ha già fatto un test a Brno in sella ad una Yamaha R1.