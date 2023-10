SBK | Honda: ufficiale il rinnovo biennale di Lecuona e Vierge

Honda Racing Corporation ha ufficializzato i propri piloti per il 2024, ma non in MotoGP - dove continua a esserci un punto interrogativo enorme: chi prenderà il posto del partente Marc Marquez? - bensì nella World Superbike.

Iker Lecuona e Xavi Vierge sono stati confermati anche per la prossima stagione nel Mondiale dedicato alle moto derivate di serie. Anzi, entrambi hanno convinto così tanto i vertici di Honda da strappare un rinnovo biennale, dunque fino al termine del 2025.

La conferma biennale di Lecuona in Superbike è importante per due ragioni. La prima è chiaramente legata alla continuità che Honda vuole dare al suo team. La seconda, anche più importante della prima, è che di fatto toglie lo spagnolo dalla corsa alla sella che sino al termine di questa stagione è di Marc Marquez.

Iker Lecuona, dopo il rinnovo biennale con HRC in Superbike: "È un bene che sia tutto chiaro a livello contrattuale, perché dobbiamo concentrarci sul lavoro che ci aspetta. Voglio lottare davanti e avere successo, cosa che HRC ha sempre cercato di fare nel campo delle corse, ma dobbiamo lavorare sodo per raggiungere questo livello, quindi subito dopo l'ultimo round del campionato 2023 rivolgeremo tutta la nostra attenzione ai test per iniziare a preparare la nuova stagione, con l'obiettivo di fare un passo avanti consistente in termini di prestazioni e risultati".

Lecuona era uno dei piloti papabili a prendere il posto dell'8 volte campione del mondo, il quale dal 2024 passerà al team Gresini Racing per correre in sella a una Ducati Desmosedici GP23 accanto al fratello Alex. L'ipotesi di vedere Fabio Di Giannantonio sulla RC213V si fa ogni giorno più concreta.

Queste invece le parole di Xavi Vierge: "Sono felice di aver rinnovato il mio contratto con il Team HRC per altri due anni. È il sogno di ogni pilota far parte di un team HRC e le mie sensazioni sono cresciute rispetto ai primi giorni trascorsi con la squadra. È una fonte di motivazione per continuare insieme, perché credo nel progetto, in me stesso e nella mia squadra. Insieme possiamo raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di cercare di lottare per il campionato il prima possibile. Per questo continueremo a lavorare il più possibile per riuscirci".

Tetsuhiro Kuwata, direttore di HRC, ha parlato della scelta di rinnovare sia Lecuona e Vierge per le prossime due stagioni: "In quasi due anni di lavoro insieme, abbiamo imparato ad apprezzare Iker Lecuona e Xavi Vierge sotto ogni punto di vista, e siamo quindi felici e contenti di annunciare che entrambi rimarranno piloti ufficiali HRC per i prossimi due anni. Xavi e Iker sono due piloti giovani, veloci e competitivi, sempre pronti ad affrontare ogni sfida con positività, dedizione e spirito di squadra. Sono valori che condividiamo pienamente perché sono quelli che ci permettono di lottare e progredire nel mondo competitivo delle corse. Buon lavoro ai nostri piloti e ai nostri tecnici per il finale di stagione 2023 e per gli anni a venire".