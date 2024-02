SBK | Ecco la nuova Honda che punta al riscatto nel 2024

Il 2024 sarà una stagione importante per Honda, che negli ultimi anni ha faticato e ora sta provando a tornare vincente nel Mondiale Superbike. Anche per quest’anno punta sulla coppia formata da Iker Lecuona e Xavi Vierge, che sono chiamati a portare sempre più in alto la nuova CBR1000RR-R.

A livello di colorazione, la Fireblade non presenta grandi cambiamenti con i consueti blu, rosso e bianco, tuttavia qualche piccola modifica c’è: il logo CBR ha una tonalità di blu più brillante, mentre una vistosa fascia blu adorna la pancia. Ma le vere novità sono tecniche: ecco un nuovo pacchetto aerodinamico ed elettronico, frutti del lavoro in Giappone per poter dare una svolta nel 2024. L’obiettivo di queste nuove componenti è quello di migliorare l’accelerazione e la frenata.

I piloti hanno già avuto modo di provare la nuova moto in occasione dei test invernali che si sono svolti tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio a Jerez de la Frontera e Portimao. In quell’occasione, Vierge e Lecuona hanno iniziato ad approcciare alla Fireblade del 2024 con cui disputeranno la stagione, che si aprirà alla fine di questo mese in Australia, con il consueto round di Phillip Island preceduto dagli ultimi due giorni di test invernali.

Xavi Vierge afferma: “Non vedo l'ora che inizi quest'anno. Diciamo sempre che il nostro obiettivo è vincere e HRC ha fatto uno sforzo enorme per portarci una moto nuova e fantastica. Anch'io sto lavorando duramente per prepararmi a iniziare la stagione in modo deciso: vogliamo migliorare un po' in ogni settore. Siamo in grado di frenare tardi, ma nella parte finale della frenata abbiamo difficoltà a fermarci correttamente, quindi stiamo lavorando su questo aspetto, e anche sulla guida. Abbiamo già visto che con la nuova moto e con l'elettronica abbiamo un potenziale maggiore in quell'area, quindi non vedo l'ora di vedere cosa riusciremo a fare se riusciremo a trovare un buon set-up di base”.

Gli fa eco Iker Lecuona: “Le due moto sono decisamente diverse. Abbiamo iniziato subito con una versione migliorata lo scorso dicembre, con una diversa aerodinamica e una diversa elettronica. Si tratta di piccoli dettagli, ma che insieme fanno un grande passo avanti. Sento che la moto è più stabile con questo pacchetto aerodinamico e possiamo capire meglio il comportamento della moto. Dobbiamo regolare leggermente la nostra linea, ma possiamo usare più potenza e frenare un po' più tardi. In sostanza, la sensazione generale è diversa grazie a questa combinazione di nuovi elementi. Detto questo, abbiamo ancora molto lavoro da fare per mettere insieme il tutto e trovare il miglior compromesso per poter sfruttare il potenziale delle nuove parti".

"Sono molto felice di essere un pilota ufficiale con la stessa squadra per il terzo anno e questo significa che sono motivato a lavorare duramente durante la pre-stagione. Mi sono sottoposto a un piccolo intervento chirurgico alla mano all'inizio di dicembre, in modo da avere il tempo di recuperare e poi avere l'energia e l'atteggiamento giusto per tornare in sella e lavorare sodo a gennaio. So qual è il mio obiettivo, conosco i miei scopi e so dove voglio migliorare, quindi sto cercando di concentrarmi su queste aree con l'obiettivo di poter lottare davanti a tutti in Australia e non solo. Vediamo cosa succederà...”, conclude lo spagnolo.