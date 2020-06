Superbike: svelato il nuovo calendario 2020. C'è Misano

Arrivano ottime notizie da Dorna, perché i promotori del Mondiale Superbike - assieme alla FIM - hanno pubblicato in tarda mattinata il nuovo calendario 2020 della World Superbike.

Questo è composto da 12 eventi, di cui uno già andato in scena a Phillip Island, in Australia. Il Mondiale ripartirà nel fine settimana che andrà dal 31 luglio al 2 agosto sul tracciato Angel Nieto di Jerez de la Frontera, per poi proseguire in Portogallo, a Portimao.

Agosto molto intenso, perché nell'ultimo weekend del mese ci sarà il primo dei due appuntamenti di Aragon, in Spagna. 2 gare mel mese di settembre. La prima ad Aragon, mentre la seconda ancora in Spagna, per la precisione in Catalogna, al Montmelo.

La Superbike approderà in Francia, a Magny-Cours, nel weekend che andrà dal 2 al 4 ottobre, per poi volare in Argentina, al tracciato San Juan. Proprio questo è il primo dei due eventi che attendono di essere confermati.

La situzione attuale a livello sanitario nel paese sudamericano mette in pericolo l'effettivo svolgimento della gara a El Villicum. In attesa di conferma anche l'unico evento italiano, previsto a oggi al Marco Simoncelli di Misano Adriatico dal 6 all'8 novembre.

Tre invece gli eventi in calendario ma che sono in attesa di collocamento, dunque ancora senza una data. Stiamo parlando di Donington Park (Gran Bretagna), Assen (Olanda) e Losail (Qatar). Anche in questo caso, come potrete notare, il calendario è composto da tanti eventi nella penisola iberica. Ben 4 eventi in Spagna e uno in Portogallo.

Ecco il nuovo calendario 2020 WSBK

Data Evento Nazione 28 febbraio-2 marzo Phillip Island Australia 31 luglio-2 agosto Jerez Spagna 7-9 agosto Portimao Portogallo 28-30 agosto Aragon Spagna 4-6 settembre Aragon Spagna 18-20 settembre Barcellona Spagna 2-4 ottobre Magny-Cours Francia 9-11 ottobre El Villicum* Argentina 6-8 novembre Misano Adriatico* Italia Da definire Donington Park Inghilterra Da definire Assen Olanda Da definire Losail Qatar

* eventi da confermare