Una lunga storia d'amore. Potrebbe essere riassunto così il legame che unisce e unirà Jonathan Rea e Kawasaki. Sì, perché il 5 volte campione del mondo della Superbike ha rinnovato il proprio contratto che lo legherà anche per i prossimi anni alla Casa giapponese.

A rendere noto il rinnovo dell'accordo tra le parti è stata proprio Kawasaki, che ha ufficializzato l'accordo con un comunicato stampa uscito nella tarda mattinata di oggi.

E' chiaro come Rea e Kawasaki abbiano la totale intenzione di proseguire la loro striscia di titoli iridati del Mondiale dedicato alle moto derivate di serie. L'obiettivo comune ha fatto sì che Rea firmasse un nuovo contratto vincolante anche per i prossimi anni.

Kawasaki non ha rivelato la durata dell'accordo con Johnny, limitandosi a confermare che questo sarà pluriennale.

"Sono super felice di aver firmato un nuovo contratto con Kawasaki e il team Kawasaki di Superbike. Quello che abbiamo raccolto in questi anni assieme è a dir poco incredibile", ha dichiarato Rea.

"I nostri successi sono stati determinati dalla grandezza del team e dalla competitività della moto. Continuerò a lavorare sodo, assieme al mio team, agli ingegneri e a Kawasaki per essere nelle migliori condizioni ad ogni gara e avere la chance di continuare a vincere, senza dimenticare di continuare il lavoro per cercare di migliorare la moto e me stesso".

"Siamo completamente concentrati sulla stagione 2020, perché riprenderemo presto a correre. Voglio ringraziare Kawasaki, il team e i miei sponsor per il continuo supporto che mi danno".